Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί κατακόρυφη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε επίσημη εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν αισθητά τις αεροπορικές επιθέσεις με drones. Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε τη διεξαγωγή 1.000 επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς καθημερινά εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας.

Η απόφαση αυτή συνιστά δραματική αύξηση της επιχειρησιακής έντασης, καθώς μέχρι σήμερα ο αριθμός των ημερήσιων εκτοξεύσεων κυμαινόταν κατά μέσο όρο στις 300.

❗️The task is 1,000 drones per day for long-range sanctions against the Russian Federation. Right now the average is 300+. It has to be more — we will deliver, – Zelenskyy.



▪️Today we received information from the American side about the meetings in Moscow that took place in… pic.twitter.com/M21ZPKVgdJ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 28, 2026

Η ουκρανική πλευρά ποντάρει πλέον ανοιχτά στην τεχνολογία των drones για να πλήξει κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικά σημεία βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερες: υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον», είπε στην απογευματινή ομιλία του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.