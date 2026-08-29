Η Γαλλία διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση A+ από τη Fitch Ratings, καθώς ο διεθνής οίκος αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα υποβάθμιση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κράτησε σταθερή την προοπτική της αξιολόγησης, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούν στα δημόσια οικονομικά της χώρας το υψηλό χρέος και τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα. .

Ο οίκος δικαιολόγησε σε ανακοίνωσή του την απόφαση επικαλούμενος το ότι η Γαλλία έχει «μεγάλη» και «διαφοροποιημένη» οικονομία και «ρωμαλέο τραπεζικό τομέα», καθώς και «διαφοροποιημένη βάση επενδυτών», αν και αντιμετωπίζει «υψηλό και αυξανόμενο» επίπεδο χρέους, «πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που καθιστά δύσκολη τη δημοσιονομική εξυγίανση» και «αδύναμο αναπτυξιακό δυναμικό».

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Παρίσι, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του 2027 και ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη και έντονη πολιτική αβεβαιότητα.

Η Fitch είχε υποβαθμίσει τη Γαλλία στην κατηγορία A+ τον Σεπτέμβριο του 2025, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και το πολιτικό περιβάλλον. Τον περασμένο Μάρτιο είχε διατηρήσει τόσο την αξιολόγηση όσο και τη σταθερή προοπτική.

«Καμπανάκι» για έλλειμμα και χρέος

Παρά το γεγονός ότι δεν προχώρησε σε νέα αρνητική κίνηση, ο οίκος εμφανίζεται περισσότερο απαισιόδοξος για την πορεία των γαλλικών δημόσιων οικονομικών.

Στις νέες προβλέψεις του εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,2% του ΑΕΠ το 2026, θα αυξηθεί περαιτέρω στο 5,5% το 2027 και θα υποχωρήσει οριακά στο 5,2% το 2028. Υπενθυμίζεται ότι το έλλειμμα είχε μειωθεί από το 5,8% του ΑΕΠ το 2024 στο 5,1% το 2025.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για το δημόσιο χρέος. Η Fitch προβλέπει ότι θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία και θα φθάσει στο 122,7% του ΑΕΠ έως το 2028, έναντι 115,7% το 2025.

Στην αξιολόγησή της, η Fitch αναγνωρίζει ως σημαντικά πλεονεκτήματα της Γαλλίας το μέγεθος και τη διαφοροποίηση της οικονομίας της, το υψηλό εισόδημα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και την ευρεία επενδυτική βάση. Στον αντίποδα, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, οι δυσκολίες στην εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης μέσα στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον και οι περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να επιβαρύνουν την πιστοληπτική της εικόνα.

Στάσιμη η γαλλική οικονομία

Η απόφαση του οίκου ήρθε την ίδια ημέρα που τα οριστικά στοιχεία της Insee έδειξαν ότι η γαλλική οικονομία παρέμεινε στάσιμη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για ανάπτυξη 0,2%, ωστόσο το ποσοστό αναθεωρήθηκε στο 0%, μετά τη συρρίκνωση κατά 0,2% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο.

Η εξέλιξη καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για ανάπτυξη 0,7% στο σύνολο του έτους. Παράλληλα, η ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα αυξάνει τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2027, ενώ οι προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης εντείνουν την πολιτική αβεβαιότητα.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, σχολιάζοντας την απόφαση της Fitch, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια περιορισμού του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας.