Μια οικογενειακή διαμάχη που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνοδεύτηκε από απειλές, οδήγησε έναν 44χρονο ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου την Παρασκευή, μετά την προσφυγή του ίδιου του πατέρα του στις Αρχές.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με τριετή αναστολή. Η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ ως όρος για να μην εκτίσει την ποινή του προβλέφθηκε η συμμετοχή του σε πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου.

Η άρνηση για χρήματα και ο καβγάς στο σπίτι

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο gegonota.news, ο πατέρας του κατηγορούμενου περιέγραψε στο δικαστήριο μια δύσκολη κατάσταση μέσα στην οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον τζόγο και ότι οι εντάσεις στο σπίτι είναι συχνές.

Το επεισόδιο που έφερε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη εκτυλίχθηκε την Πέμπτη. Κατά τα όσα καταγγέλθηκαν, ο 44χρονος ζήτησε χρήματα από τη μητέρα του προκειμένου να τζογάρει, εκείνη αρνήθηκε και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός.

Ο πατέρας επιχείρησε να παρέμβει για να εκτονωθεί η κατάσταση. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνη τη στιγμή ο γιος του στράφηκε εναντίον του και τον απείλησε λέγοντας «φύγε, θα σε σκοτώσω». Ο άνδρας υποστήριξε ότι φοβήθηκε και αποφάσισε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο. Έχει πρόβλημα και πολλές φορές φωνάζει μέσα στο σπίτι. Αυτή τη φορά, όμως, τον είδα περισσότερο εξαγριωμένο και φοβήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Ο 44χρονος αρνήθηκε την απειλή

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος έδωσε διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν. Αρνήθηκε ότι απείλησε να σκοτώσει τον πατέρα του, όπως επίσης και ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος της μητέρας του.

Παραδέχθηκε ότι υπήρξε έντονη λογομαχία, επέμεινε όμως ότι δεν ακούμπησε τη μητέρα του. Παράλληλα, απέδωσε τη στάση του πατέρα του στις τεταμένες σχέσεις που, όπως ισχυρίστηκε, έχουν μεταξύ τους εδώ και πολλά χρόνια.

«Είχαμε μια λογομαχία, αλλά δεν ακούμπησα τη μητέρα μου. Εδώ και 40 χρόνια ο πατέρας μου έχει νεύρα μαζί μου και πάντα υψώνει τον τόνο της φωνής του. Του είπα “φύγε από μπροστά μου”, όχι “φύγε, θα σε σκοτώσω”. Χρησιμοποίησα έναν άλλο, σκληρό χαρακτηρισμό, που τον ενόχλησε», ανέφερε στην απολογία του.

Τι είπε για τον τζόγο και τα χρήματα

Ο 44χρονος παραδέχθηκε, σύμφωνα με το gegonota, ότι παίζει στοίχημα, απέρριψε ωστόσο τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για εθισμό. Ανέφερε ότι δεν στοιχηματίζει σε καθημερινή βάση και προσδιόρισε τα χρήματα που διαθέτει για τον συγκεκριμένο σκοπό σε περίπου 300 έως 400 ευρώ κάθε μήνα.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα σχετικά με την επαγγελματική του κατάσταση, είπε ότι είναι απόφοιτος ΑΕΙ και αυτή την περίοδο δεν εργάζεται. Για το παρελθόν ανέφερε ότι είχε απασχοληθεί περιστασιακά σε κτήματα που ανήκουν στους γονείς του.

Έκανε επίσης αναφορά στην οικογενειακή περιουσία, υποστηρίζοντας ότι ζητά από τους γονείς του να του δώσουν «δίκαιο μερίδιο», αντίστοιχο με αυτό που πρόκειται να περιέλθει στα αδέλφια του.

Η διαφορετική εικόνα που έδωσε ο πατέρας

Οι ισχυρισμοί του 44χρονου για τα οικονομικά του αμφισβητήθηκαν από τον πατέρα του. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι τα χρήματα που καταλήγουν στον τζόγο ξεπερνούν κατά πολύ τα 300-400 ευρώ τον μήνα που ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Κατά τον ίδιο, ο γιος του φέρεται να εξασφαλίζει χρήματα τόσο από τη σύνταξη της μητέρας του όσο και από έσοδα που προκύπτουν από την εκμίσθωση οικογενειακών ακινήτων.

«Ο γιος μου δεν έχει δουλέψει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή του και γι’ αυτό φταίει η περιουσία που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Η απόφαση και ο όρος για την ποινή

Η ετυμηγορία φάνηκε να αιφνιδιάζει τον 44χρονο, ο οποίος επισήμανε ότι δεν είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στο ειδικό πρόγραμμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η τήρηση του συγκεκριμένου όρου είναι απαραίτητη προκειμένου να μην οδηγηθεί στη φυλακή.