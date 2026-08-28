Παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός κινήθηκε για τον Ντοντό της Φιορεντίνα, τελικά ο Μάρκους Πέντερσεν είναι αυτός που θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Νορβηγός δεξιός μπακ ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και αύριο Σάββατο (29/8) θα περάσει από τις εργομετρικές και σύμφωνα με τους εκπροσώπους του στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Μάλιστα στην Ιταλία αναφέρουν πως «δεν υπάρχουν προβλήματα με τη μεταγραφή του Πέντερσεν, που πέρασε τα ιατρικά τεστ με επιτυχία. Η υπογραφή του συμβολαίου του έχει πάει για αύριο το πρωί, αλλά ούτε η Τορίνο, ούτε οι μάνατζερ του παίκτη έχουν εκφράσει κάποια ανησυχία. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση».

Επίσης, άλλο Μέσο της γειτονικής χώρας τονίζει: «Αυτήν τη στιγμή ξεμπλοκάρει ο Πέντερσεν για τον Ολυμπιακό. Αύριο θα ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών του εξετάσεων. Οι υπογραφές έχουν προγραμματιστεί για το μεσημέρι. Η Τορίνο είναι αισιόδοξη ότι η μεταγραφή θα προχωρήσει».

Έτσι, αν επιβεβαιωθούν τα όσα λένε στην Ιταλία, τότε ο Πέντερσεν θα είναι ο νέος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού και θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο. Παράλληλα η Τορίνο θα λάβει τα 6+2 εκατομμύρια ευρώ από τους Πειραιώτες.