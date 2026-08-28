Στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ βρίσκεται ο Κέναν Κόντρο. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός ταξίδεψε στην Κρήτη, μετά τη συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του.

Ο Κόντρο θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο ΟΦΗ θα προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του.

Ο διεθνής με τη Βοσνία επιθετικός έχει μια πλούσια πορεία στην Ευρώπη. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Σοσιεδάδ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ και στη Σαραγόσα ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος, σημειώνοντας οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στο ενεργητικό του έχει πρωτάθλημα Δανίας με την Κοπεγχάγη, πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος και Super Cup Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει επίσης φορέσει τις φανέλες των Μάιντς, Γκαζιαντέπ και Βίντι.