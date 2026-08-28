Ο 8χρονος Ζόγιαλ Γκάλε, ο οποίος πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε δέντρο για να γλιτώσει από τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ, βρέθηκε σήμερα στην αγκαλιά της μητέρας του αφότου εκείνη είχε αρχίσει να φοβάται πως οι δυο γιοί της είχαν σκοτωθεί στο σχολείο τους.

Χθες Πέμπτη, ο 8χρονος είχε απομακρυνθεί με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Είχε ένα σπασμένο πόδι και εκδορές στο πρόσωπό του. Την ίδια ώρα, η 28χρονη μητέρα του πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο αναζητώντας τα δυο αγνοούμενα παιδιά της.

«Ούτε στην τέταρτη τοποθεσία βρήκα τα ονόματα των παιδιών μου στη λίστα, δεν ήταν εκεί», δήλωσε η Μάτι Μάγια Ταμάνγκ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι τα δυο μου παιδιά δεν βρίσκονταν πια στη ζωή», συνέχισε εξηγώντας πως έκλαιγε ακατάπαυστα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, τουλάχιστον 580 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.500 αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Η 28χρονη μητέρα βρήκε το τηλέφωνο της Σαχάνα Μπαζρατσάρια, δημοσιογράφου του Reuters, η οποία συνάντησε τον Ζόγια Γκάλε σε ένα μικρό νοσοκομείο της Νούακοτ. Η Μπαζρατσάρια πήγε με συνεργείο του Reuters σε αυτό το νοσοκομείο όταν πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί εκεί και οι αρχές δεν γνώριζαν πού βρισκόταν η οικογένειά του. Προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Κατμαντού, η δημοσιογράφος είπε πως ο 8χρονος συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί με την ελπίδα να ξαναβρεί τους δικούς του ανθρώπους.

Η Μπαζρατσάρια άφησε τον αριθμό του τηλεφώνου της στο νοσοκομείο και η μητέρα επικοινώνησε μαζί της ύστερα από μερικές ώρες. Όταν η δημοσιογράφος την διαβεβαίωσε πως επρόκειτο για τον γιο της, η 28χρονη δεν πίστευε στα αυτιά της. Νωρίτερα, είχε εντοπίσει ζωντανό τον μικρότερο αδερφό του Ζόγιαλ.

Το πρωί της Τετάρτης, τα δυο αδέρφια πήραν το σχολικό λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους, όταν σημειώθηκε η τραγωδία. Φοβούμενη το μοιραίο, η μητέρα προσπάθησε να φθάσει στο σχολείο, αλλά η καταστροφή στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ολοκληρωτική. «Δεν μπορούσες να καταλάβεις πού βρισκόταν το σχολείο, πού βρισκόταν η αγορά… Έβλεπες μόνο νερά, πέτρες και λάσπη παντού».

Όταν το συνεργείο του Reuters συνάντησε το 8χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο της Νούακοτ, κανείς δεν ήξερε πού ήταν η οικογένειά του. Το παιδί κρατούσε σφιχτά δύο χαρτονομίσματα, που του είχαν δώσει αστυνομικοί για να τον πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Αφηγήθηκε πως όλα σκοτείνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο κι ότι μαζί με έναν φίλο του σκαρφάλωσαν σε δέντρο και γλίτωσαν. Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν φοβήθηκε, κούνησε αρνητικά το κεφάλι του.

Σήμερα, η μητέρα του έφθασε στο νοσοκομείο του Κατμαντού όπου είχε μεταφερθεί ο 8χρονος. Ανακουφισμένη, λέει στο Reuters πως ο Ζόγιαλ ήταν «από μικρός άτακτος, οπότε δεν είναι το πρώτο κάταγμα». Ο πατέρας, ο οποίος βρίσκεται στην Ιαπωνία κι εργάζεται σε οικοδομές, αναμένεται τις επόμενες ώρες στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.