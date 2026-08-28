Στις διακρίσεις που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο αναφέρθηκε η Πέγκυ Τρικαλιώτη, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια προσωπική εμπειρία που την είχε επηρεάσει βαθιά.

Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews, με αφορμή τη νέα θεατρική δουλειά στην οποία συμμετέχει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορετικές απαιτήσεις και συμπεριφορές που, όπως περιέγραψε, συναντούν άνδρες και γυναίκες στην εργασία.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μια γυναίκα όταν διεκδικεί ή εκφράζει τη διαφωνία της, η Πέγκυ Τρικαλιώτη σημείωσε πως «αν μια γυναίκα αντιδράσει σε μια δουλειά, θεωρείται “γκρίνια” ενώ αν κάνει το ίδιο ένας άνδρας, “είναι αποφασιστικός”, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη η κοινωνία μας. Από άνδρες για άνδρες. Εξαρτάται βέβαια και ποιος το λέει, ότι είσαι γκρινιάρης. Και πολλές γυναίκες όμως το κάνουμε αυτό μεταξύ μας, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ σκληρές μεταξύ μας, γιατί έχουμε γαλουχηθεί έτσι».

Η διαφορά στις αμοιβές που την έκανε να ξεσπάσει

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε περιστατικό από την επαγγελματική της πορεία, όταν πληροφορήθηκε ότι άνδρας συνάδελφός της λάμβανε πολύ μεγαλύτερη αμοιβή από τη δική της. Όπως περιέγραψε, η διαπίστωση αυτή την οδήγησε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση όταν επέστρεψε στο σπίτι της.

«Όταν ανακάλυψα ότι άνδρας συνάδελφος πληρωνόταν εξωφρενικά περισσότερο από μένα, έβαλα τα κλάματα. Όχι μπροστά βέβαια, αλλά πήγα στο σπίτι μου και έκλαιγα. Γιατί είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία. Ό,τι και να κάνω, όσο καλή και να είμαι, όσα μπράβο και να μου πουν, όσα χειροκροτήματα και να έχω».

Σύμφωνα με την ίδια, η οικονομική ισότητα με άνδρες συναδέλφους της που βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή ομάδα και έχουν αντίστοιχη παρουσία σε μια παραγωγή αποτελεί περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνα.

«Είναι πολύ λιγότερες οι φορές που μπορεί να πάρω τα ίδια λεφτά με τον συμπρωταγωνιστή μου, που είναι στην ίδια ηλικία με μένα και έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο σε μέγεθος με μένα. Δεν τα ‘χω πάρει ποτέ δηλαδή» συμπλήρωσε η Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Τι είπε για τους άνδρες πρωταγωνιστές και τα εισιτήρια

Η ηθοποιός επιχείρησε επίσης να εξηγήσει έναν από τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της, διαμορφώνονται αυτές οι οικονομικές διαφορές στον χώρο του θεάματος. Έκανε ειδική αναφορά στην εμπορική δυναμική που μπορεί να αποδίδεται σε έναν δημοφιλή άνδρα ηθοποιό και στον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις αποφάσεις των παραγωγών.

«Είμαστε πολύ περισσότερες οι γυναίκες και οι άνδρες είναι πολύ λιγότεροι. Επίσης, υπάρχει και το ότι ειδικά ένας καλοφτιαγμένος άνδρας, ένας γοητευτικός άνδρας, έχει περισσότερες γυναίκες και κορίτσια να τον ακολουθούν. Εισιτήρια, εισπρακτικά, οπότε σου λέει και ο παραγωγός που αυτός τα φέρνει περισσότερο απ’ ότι μια γυναίκα».