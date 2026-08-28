Εντυπωσιακές εικόνες χάρισε το βράδυ της Παρασκευής (28/8) η πανσέληνος του Αυγούστου, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έλαμψε στον ουρανό και δημιούργησε ένα μοναδικό σκηνικό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Το αυγουστιάτικο φεγγάρι ήταν ορατό από νωρίς το βράδυ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα τόσο σε όσους επέλεξαν να βρεθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που παρέμειναν ανοιχτά για το κοινό όσο και σε εκείνους που το απόλαυσαν από το μπαλκόνι ή την αυλή του σπιτιού τους.

Η πανσέληνος του Αυγούστου θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς πανσελήνους του έτους και κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων που θέλουν να απολαύσουν το ιδιαίτερο θέαμα.

Το ολόγιομο φεγγάρι έδωσε ξεχωριστό τόνο στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο, με τις εικόνες από τις δύο πόλεις να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon).

Η ονομασία προέρχεται από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι είχαν συνδέσει τη συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου με την αλιεία του οξύρρυγχου, ενός μεγάλου ψαριού που είναι γνωστό και ως μουρούνα.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού, με το φεγγάρι να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό και να δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες σε πόλεις, νησιά και αρχαιολογικούς χώρους.