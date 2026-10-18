Με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στον Έβρο και τη νότια Πελοπόννησο θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και στον Έβρο, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά τόπους τους 22 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή χρειάζεται τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές περιοχές και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: Από 0 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Από 0 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 3 έως 18-20 βαθμούς, τοπικά έως 21.

Από 3 έως 18-20 βαθμούς, τοπικά έως 21. Ήπειρος: Από 6 έως 19-21 βαθμούς.

Από 6 έως 19-21 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 4 έως 20-22 βαθμούς.

Από 4 έως 20-22 βαθμούς. Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 5 έως 19-21 βαθμούς, τοπικά έως 22.

Από 5 έως 19-21 βαθμούς, τοπικά έως 22. Επτάνησα: Από 7 έως 20-22 βαθμούς.

Από 7 έως 20-22 βαθμούς. Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 7 έως 18-20 βαθμούς.

Από 7 έως 18-20 βαθμούς. Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και Κρήτη: Από 9 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και θα έχουν μεταβαλλόμενες διευθύνσεις.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.