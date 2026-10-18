Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, με την οργή για το κόστος ζωής να πυροδοτεί συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες και καταστροφές. Στη Γαλλία οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 800.000 διαδηλωτές, ενώ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στα Τίρανα.

Μεγάλες διαδηλώσεις με επίκεντρο την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις κοινωνικές ανισότητες συγκλόνισαν ευρωπαϊκές πόλεις το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αλβανία και την Ιταλία, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, με ορισμένες να εξελίσσονται σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πυρπολήθηκαν κάδοι και οχήματα, στήθηκαν οδοφράγματα και καταγράφηκαν λεηλασίες και ζημιές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις. Η ένταση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στη Γαλλία και την Αλβανία, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στις Βρυξέλλες, στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις.

Γαλλία: Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 800.000 διαδηλωτές

Εκτεταμένες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, με το συνδικάτο CGT και οργανώσεις που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις να ανεβάζουν τον αριθμό των διαδηλωτών σε περίπου 800.000. Η αρχική εκτίμηση του συνδικάτου έκανε λόγο για 500.000 συμμετέχοντες έως τις 17:00, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε αργότερα προς τα πάνω.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Μασσαλία, η Λιόν, το Μονπελιέ, το Στρασβούργο, η Λιλ, το Μπορντό και η Νάντη. Οι κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών, μαθητών, ακτιβιστών και μελών των «Κίτρινων Γιλέκων», είχαν ως βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

NOW – Chaos at Place de la République in Paris, France. https://t.co/QE7Z7VmwFL — Disclose.tv (@disclosetv) October 17, 2026

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές οι διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν.

Στη Μασσαλία, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ ομάδα διαδηλωτών εισήλθε προσωρινά στην είσοδο του δημαρχείου, φωνάζοντας συνθήματα για την κατάληψη της Βαστίλης, πριν απομακρυνθεί από την αστυνομία. Στη Λιλ, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, διαδηλωτές παραβίασαν εισόδους του δημαρχείου και προκάλεσαν ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων.

NOW – A rioter climbs onto the statue of Joan of Arc, a patron saint of France, at the Place des Pyramides in Paris. https://t.co/EfOLIW990G — Disclose.tv (@disclosetv) October 17, 2026

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε και στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου διαδηλωτής φέρεται να έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα που χρησιμοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και την οποία, σύμφωνα με σχετική πηγή, επιχείρησε να πιάσει. Το περιστατικό έρχεται μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου μαθητή σε κινητοποιήσεις στη Λανς, στις αρχές Οκτωβρίου.

🚨 NEWS ALERT: The fire inside Limoges City Hall is reportedly worsening. #France #Limoges https://t.co/ODdS4A6AY4 — Today’s News (@TodaysNewsco) October 17, 2026

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα επεισόδια, δηλώνοντας ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας».

Βέλγιο: Συγκρούσεις στις Βρυξέλλες και χρήση δακρυγόνων

Επεισόδια σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέοι, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Οι κινητοποιήσεις συνδέθηκαν τόσο με την ακρίβεια όσο και με τις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που, σύμφωνα με φοιτητικές οργανώσεις, ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες φορούσαν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλέστηκε το Reuters, διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο.

A wedding should be a celebration of love. Not an excuse to take over an entire city centre. This happened in Kortrijk, Belgium, not far from where I live. A wedding convoy reportedly caused chaos near the town hall. Cars blocked the main square, drivers ignored traffic rules, tyres screeched, and smoke devices were set off. The mayor called the behaviour unacceptable. And I agree. Don’t get me wrong. I love seeing people celebrate their wedding day. Play music, dance, laugh, enjoy yourselves! But imagine you’re an elderly person trying to cross the street, or a parent walking through the city with young children. Why should everyone else have to deal with dangerous behaviour because someone is getting married? I’ve noticed that respect for public spaces seems to be disappearing in some situations. And what bothers me is that people often confuse having fun with having the right to do whatever they want. Your happiness shouldn’t come at the expense of someone else’s safety. Am I being too strict, or should wedding convoys that disrupt public roads face serious consequences? — KaneMc (@kdepater) October 17, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η κατάσταση στις Βρυξέλλες είχε ξεπεράσει τα όρια μιας απλής διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας ότι θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Λιέγη, όπου φοιτητές έχουν διαμαρτυρηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες για το κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Αλβανία: Βίαια επεισόδια στα Τίρανα με αίτημα την παραίτηση Ράμα

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στα Τίρανα, όπου χιλιάδες νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, την πέμπτη ημέρα ενός κύματος διαμαρτυριών με πρωταγωνιστές φοιτητές και αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με καταγγελίες για διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και την κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν όταν ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και αντλίες νερού.

‼️ Disturbing footage from Tirana, Albania 🇦🇱 A police officer catches fire after protesters throw a Molotov cocktail. We hope the officer is out of life-threatening danger. 🙏 https://t.co/LqlmPz35bx — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 17, 2026

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ, προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις και λεηλάτησαν καταστήματα. Η ένταση κορυφώθηκε κατά την πορεία προς το γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν ένα όχημα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και ένα αστυνομικό όχημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στα δημοσιεύματα για τις κινητοποιήσεις, από τα επεισόδια των προηγούμενων τεσσάρων ημερών είχαν καταγραφεί 207 τραυματίες: 132 αστυνομικοί, 58 διαδηλωτές και 17 περαστικοί. Παράλληλα, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε περίπου 500 προσαγωγές, με 330 άτομα να έχουν αφεθεί ελεύθερα.

Η πολιτική πίεση προς τον Έντι Ράμα εντείνεται, καθώς βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και κέρδισε τέταρτη θητεία στις εκλογές του 2025. Ο ίδιος έχει απορρίψει το ενδεχόμενο παραίτησης και υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του σέβεται το δικαίωμα των φοιτητών να διαδηλώνουν.

Everything is spiraling out of control in #Albania. A business located in the Supreme Court building has been set on fire by protesters in Tirana. https://t.co/8xjIr9RBUX — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 17, 2026

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητά του είναι η προστασία των πολιτών, η διασφάλιση της δικαιοσύνης και η συνέχιση της πορείας της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ένταξη έως το 2030.

Ιταλία: Επεισόδια στο Μιλάνο, την Μπολόνια και το Τορίνο

Κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων πραγματοποιήθηκαν και σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Μπολόνια, το Τορίνο και η Ρώμη.

Στη Ρώμη, μεγάλη πορεία διοργανώθηκε από το συνδικάτο CGIL, το οποίο αριθμεί περίπου 4,5 εκατομμύρια μέλη, με στόχο την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Ο επικεφαλής του συνδικάτου, Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί γενική απεργία για τις 20 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα με πανευρωπαϊκή φοιτητική απεργία.

Στην Μπολόνια, ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα συγκρούστηκε με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με γκλοπ και δακρυγόνα.

Στο Μιλάνο, επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, πυροσβεστήρες και τραπεζάκια καφέ προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και εκτοξευτήρες νερού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπήρξαν τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία νεαρή γυναίκα και ένας αστυνομικός με τραύματα στο κεφάλι, ενώ περίπου 50 άτομα προσήχθησαν.

È stato un sabato di scontri in molte città d’Italia. A #Milano, guerriglia a pochi passi dal Duomo. Sassi e tavolini contro la polizia. Feriti tra manifestanti e agenti. In 50 portati in Questura. Una libreria assaltata a #Torino. https://t.co/L9Q25cyfnW — Tg1 (@Tg1Rai) October 17, 2026

Η ένταση ανάγκασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο του Μιλάνου να αναζητήσουν καταφύγιο σε καταστήματα και γειτονικά κτίρια.

Στο Τορίνο, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αύξηση του κόστους ζωής και στην άνοδο των τιμών των καυσίμων, ενώ καταγράφηκαν επίσης επεισόδια και ζημιές σε επιχειρήσεις.

Οι κινητοποιήσεις στις τέσσερις χώρες αναδεικνύουν την ένταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας γύρω από το κόστος ζωής, με τα αιτήματα των διαδηλωτών να διαφοροποιούνται ανά χώρα, αλλά τις συγκρούσεις και τις καταστροφές να επισκιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τις διαμαρτυρίες.