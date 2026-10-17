Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν το Σάββατο στην ανατολική Ινδία, έπειτα από συνωστισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ξαφνικής βροχόπτωσης σε ινδουιστική θρησκευτική συγκέντρωση.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται ένα επτάχρονο κορίτσι. Ο συνωστισμός προκλήθηκε έξω από έναν στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων στη διάρκεια μιας ινδουιστικής γιορτής στην πόλη Καλκούτα.

📹Videos taken before the stampede, which occurred between 7 pm & 8 pm, appeared to show a large crowd waiting to enter the pandal. ▪️The area comprises narrow lanes where only three to four people can walk side by side at any given point. #Kolkata #WestBengal #India https://t.co/JG9T4bnMfq — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 17, 2026

Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι μια ανακοίνωση προκάλεσε «αναστάτωση» τη στιγμή που άρχισε να βρέχει το βράδυ, με αποτέλεσμα το «πλήθος που περίμενε έξω από τον στεγασμένο χώρο να σπρώχνει, να τραβά και να ορμά προς τα εμπρός, πέφτοντας στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε τουλάχιστον 19 ανθρώπους στον θάνατο».