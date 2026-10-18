Αυτοκίνητο εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και παρέσυρε πλήθος στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από δέκα να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άαρον Μόουζες ανέφερε πως ένα μαύρο φορτηγάκι εισέβαλε σε αθλητικό κέντρο ακαδημιών στο Stryker Sports Complex, παρασύροντας κόσμο. Ανακοίνωσε πως ένα εξάχρονο αγοράκι και ένας 35χρονος βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά, ηλικίας 5-9 ετών.

JUST IN: Wichita police confirm multiple fatalities after a vehicle rammed into a crowd at the Stryker Sports Complex in Wichita, Kansas. – KWHC https://t.co/LgJAIj5jqt — Scope Report (@ScopeReport_) October 17, 2026

Το φορτηγάκι οδηγούσε μια 34χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη και ανακρίνεται. «Είναι συνεργάσιμη μέχρι αυτό το σημείο», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στο φορτηγάκι επέβαιναν επίσης δύο ανήλικοι. Ο Άαρον Μόουζες ανέφερε επίσης ένα από τα παιδιά της οδηγού είχε αγώνα στο Stryker Sports Complex, αλλά όχι στο ίδιο γήπεδο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση προς όσους έχουν καταγράψει σε βίντεο το συμβάν να το προσκομίσουν, ώστε να ριχθεί φως στα αίτια της τραγωδίας.

Η Μπέθανι Πόουπ, μητέρα ενός 9χονου παιδιού που βρισκόταν στο γήπεδο, αφηγήθηκε πως παρακολουθούσε τον αγώνα καθισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν είδε το μαύρο φορτηγάκι. «Η οδηγός δεν φρέναρε», τόνισε, παρασύροντας όποιον βρέθηκε μπροστά της. «Δεν σταμάτησε παρά μόνο αφού έφτασε στην άλλη άκρη» του γηπέδου, συμπλήρωσε.