Η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου κορυφώνεται απόψε και συμπίπτει με μερική έκλειψη Σελήνης. Η Σελήνη βρίσκεται περίπου στις 4°54΄ των Ιχθύων, ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο στις ίδιες μοίρες της Παρθένου.

Ο άξονας Ιχθύων και Παρθένου συνδέεται με μια αντίθεση ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική, την ανάγκη για έλεγχο και την ανάγκη να αφεθεί κανείς σε όσα δεν μπορεί να οργανώσει απόλυτα. Η συγκεκριμένη έκλειψη ανήκει, σε έναν κύκλο εκλείψεων στον άξονα Παρθένου Ιχθύων που ξεκίνησε το 2024 και ολοκληρώνεται το 2027.

Η Πανσέληνος που ζητά απαντήσεις

Οι αστρολογικές αναλύσεις που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες συγκλίνουν σε ένα βασικό θέμα: όσα έχουν μείνει στην άκρη μπορεί να επιστρέψουν για διευθέτηση.

Η Πανσέληνο συνδέεται με κορυφώσεις και συναισθηματική φόρτιση, ενώ η παρουσία του Ήλιου και του Ερμή στην Παρθένο μπορεί να ευνοήσει μια πιο καθαρή συζήτηση ή την αποκάλυψη μιας πληροφορίας που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή.

Πιθανές αποκαλύψεις, αυξημένη διαίσθηση και αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας προσωπικής υπόθεσης, ευνοεί το αποψινό βράδυ εξαιτίας μιας ιδιαίτερης πλανητικής διαμόρφωσης ανάμεσα στη Σελήνη στους Ιχθύες, τον Ερμή στην Παρθένο και τον Ουρανό στους Διδύμους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα βιώσουν τα ίδια γεγονότα. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι προσωπικές θέσεις του γενέθλιου χάρτη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πλανήτες ή σημαντικά σημεία κοντά στις πρώτες 10 μοίρες των μεταβλητών ζωδίων.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Οι άνθρωποι που έχουν προσωπικούς πλανήτες ή σημαντικά σημεία περίπου από τις 0 έως τις 10 μοίρες των Διδύμων, Παρθένου, Τοξότη και Ιχθύων είναι εκείνοι που μπορεί να αισθανθούν πιο έντονα αυτή την έκλειψη.

Αυτό βάζει στο προσκήνιο κυρίως τα τέσσερα μεταβλητά ζώδια, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μένουν ανεπηρέαστα.

Η Πανσέληνος στους Ιχθύες συνδέεται κυρίως με συναισθηματικά θέματα, σχέσεις, προσωπικά όρια, ξεκούραση, εκκρεμότητες και καταστάσεις στις οποίες κάποιος έχει επενδύσει περισσότερο απ’ όσο αναγνωρίζει.

Οι προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω από την ένταση της καθημερινότητας. Θέματα που αφορούν εργασία, υποχρεώσεις και προσωπική αντοχή μπορεί να ζητήσουν επανεξέταση. Η αστρολογική εικόνα ευνοεί περισσότερο την ανασύνταξη παρά τις βιαστικές κινήσεις. Ένα ζήτημα που κρατούσες μέσα σου μπορεί να βγει στην επιφάνεια και να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι.

Ταύρος

Για τον Ταύρο, η έκλειψη στρέφει την προσοχή στις φιλίες, στις κοινωνικές σχέσεις και στα σχέδια για το επόμενο διάστημα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία, ενώ άλλες σχέσεις ίσως χρειαστούν νέα όρια. Η δημιουργικότητα ενισχύεται και μια ιδέα που είχε μείνει στην άκρη μπορεί να ξαναέρθει στο προσκήνιο.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι ανήκουν στα ζώδια που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα στη συγκεκριμένη έκλειψη. Επαγγελματικές επιλογές, κατεύθυνση καριέρας και προσωπικές φιλοδοξίες μπορούν να απαιτήσουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια επαγγελματική κατάσταση. Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις μόνο επειδή πιέζεσαι χρονικά.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, η Πανσέληνος αγγίζει θέματα σπουδών, ταξιδιών, εξωτερικού και προσωπικών πεποιθήσεων. Μια συζήτηση μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά ένα σχέδιο που θεωρούσες δεδομένο. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη για απόσταση από γνώμες τρίτων και για επιστροφή σε όσα θεωρείς πραγματικά σημαντικά.

Λέων

Ο Λέων καλείται να επανεξετάσει ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά χρήματα και βαθύτερες συναισθηματικές δεσμεύσεις. Η έκλειψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάτι που απέφευγες να συζητήσεις. Παράλληλα, θέματα εμπιστοσύνης και προσωπικών ορίων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Παρθένος

Η Πανσέληνος στους Ιχθύες βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Παρθένο, γι’ αυτό και το ζώδιο μπορεί να αισθανθεί την επιρροή της πιο άμεσα. Οι σχέσεις περνούν από ένα σημείο ξεκαθαρίσματος. Μια συνεργασία ή μια προσωπική σχέση μπορεί να χρειαστεί διαφορετικούς όρους, ενώ κάτι που δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί γίνεται πιο εμφανές.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην καθημερινότητα, στην εργασία και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου. Η περίοδος μπορεί να δείξει πού έχεις αναλάβει περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Ταυτόχρονα, μια επαγγελματική σχέση μπορεί να χρειαστεί σαφέστερα όρια.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός έχει μπροστά του μια Πανσέληνο που αγγίζει έρωτα, δημιουργικότητα, προσωπική έκφραση και κοινωνικές επαφές. Μια σχέση μπορεί να αποκτήσει διαφορετική δυναμική, ενώ μια δραστηριότητα που σε εκφράζει πραγματικά μπορεί να ζητήσει περισσότερο χώρο. Η περίοδος είναι κατάλληλη για να αναγνωρίσεις τι θέλεις χωρίς να προσαρμόζεσαι διαρκώς στις απαιτήσεις των άλλων.

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι επίσης ανάμεσα στα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την έκλειψη. Ο άξονας καριέρας και οικογένειας μπορεί να φέρει ένα δίλημμα ή μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με προσωπικές ανάγκες που μέχρι σήμερα έμεναν σε δεύτερο πλάνο.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η Πανσέληνος φέρνει κινητικότητα σε επικοινωνία, συμφωνίες, ταξίδια και επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Μια κουβέντα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο αρχικά φαίνεται. Χρειάζεται προσοχή στις παρερμηνείες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συναισθήματα που δεν έχουν εκφραστεί καθαρά.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος καλείται να επανεξετάσει τι σημαίνει για τον ίδιο ασφάλεια. Τα οικονομικά, οι αγορές, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την προσωπική του αξία μπορούν να απασχολήσουν περισσότερο. Η συγκεκριμένη Πανσέληνος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή προτεραιοτήτων και σε διαφορετική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι το ζώδιο που φιλοξενεί τη Πανσέληνο του Οξύρρυγχου και τη μερική έκλειψη. Προσωπικές σχέσεις, εικόνα, συναισθηματικές ανάγκες και αποφάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής αποκτούν μεγαλύτερη ένταση. Μπορεί να υπάρξει η αίσθηση ότι κάτι που παρέμενε ασαφές ζητά πλέον όνομα και κατεύθυνση.

Η έκλειψη απο την Ελλάδα

Η μερική έκλειψη Σελήνης θα είναι ορατή και από την Ελλάδα, αλλά με μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Στην Αθήνα η μερική φάση αρχίζει στις 05:33 και το καλύτερο ορατό σημείο έρχεται περίπου στις 06:50, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται μόλις 0,4 μοίρες πάνω από τον δυτικό νοτιοδυτικό ορίζοντα. Στις 06:54 περίπου δύει.

Η μέγιστη φάση της έκλειψης πραγματοποιείται στις 07:12 ώρα Ελλάδας, όταν όμως η Σελήνη θα έχει ήδη περάσει κάτω από τον ορίζοντα στην Αθήνα. Για αυτό, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο από την Ελλάδα θα πρέπει να έχουν ανοιχτό ορίζοντα προς τα δυτικά και να βρίσκονται σε σημείο χωρίς κτίρια ή άλλα εμπόδια.

Η ονομασία Πανσέληνος του Οξύρρυγχου προέρχεται από την παραδοσιακή ονομασία της πανσελήνου του Αυγούστου στη Βόρεια Αμερική, που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία ο οξύρρυγχος ήταν ιδιαίτερα άφθονος στις Μεγάλες Λίμνες και σε άλλα νερά της περιοχής.