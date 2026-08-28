Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει αναγκαστικά στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με όσα ανέφερε αξιωματούχος του ΟΗΕ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση συμμορίας σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά τουλάχιστον 20.000 σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημείωσε ο Ίντρικα Ρατουάτε, βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και αναπληρωτής συντονιστής για παροχή έκτακτης βοήθειας.

Η πολύνεκρη επίθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στην Αϊτή της νέας πολυεθνικής δύναμης που θα βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.