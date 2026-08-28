Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει αναγκαστικά στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με όσα ανέφερε αξιωματούχος του ΟΗΕ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση συμμορίας σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά τουλάχιστον 20.000 σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημείωσε ο Ίντρικα Ρατουάτε, βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και αναπληρωτής συντονιστής για παροχή έκτακτης βοήθειας.

Η πολύνεκρη επίθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στην Αϊτή της νέας πολυεθνικής δύναμης που θα βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.