Οι Κινέζοι κατασκευαστές drones ποντάρουν μαζικά στους φθηνούς, εκτυπωμένους σε 3D εκτυπωτές αναχαιτιστές ως το επόμενο μεγάλο εξαγωγικό προϊόν της χώρας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις φονικές επιπτώσεις των drones καμικάζι που χρησιμοποιούνται σε συγκρούσεις όπως στο Ιράν και την Ουκρανία. Πλήθος εταιρειών στη μεγαλύτερη έκθεση drones της Κίνας, στο τεχνολογικό κέντρο Σεντζέν φέτος, παρουσίασαν νέους πυραύλους αναχαίτισης, έναν τομέα στον οποίο είχαν εισέλθει μόλις λίγους μήνες πριν.



Οι πύραυλοι πλήττουν φυσικά τα εισερχόμενα αεροσκάφη, αντί να βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνολογίες εξουδετέρωσης όπως η παρεμβολή σήματος ή οι ραδιοπαρεμβολές.



Η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τους αναχαιτιστές, οι οποίοι φτάνουν σε ταχύτητες πολύ πάνω από 300 χλμ την ώρα, πιο ακριβείς τον τελευταίο χρόνο, δήλωσαν Κινέζοι παραγωγοί. Φέτος, ο στρατός της Ουκρανίας ανέπτυξε εγχώριας κατασκευής πυραύλους για να αμυνθεί απέναντι στα ρωσικά drones kamikaze, τα οποία συχνά δεν χρησιμοποιούν συνεχές GPS και δεν μπορούν να καταρριφθούν εύκολα με άλλες μεθόδους.



Οι κινεζικές εταιρείες έσπευσαν στον τομέα επειδή πολλά από τα βασικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους αναχαιτιστές είναι παρόμοια με εκείνα των παραδοσιακών drones. Η εξωτερική ζήτηση αυξήθηκε αφού η Ρωσία και το Ιράν επέδειξαν τις φονικές δυνατότητες των απλών drones «μίας χρήσης».

Η κινεζική κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά

Η μαζική αυτή είσοδος υπογραμμίζει πώς οι παγκόσμιες συγκρούσεις αναγκάζουν σε ραγδαία καινοτομία στον τομέα των drones και πόσο γρήγορα οι Κινέζοι κατασκευαστές προσαρμόζονται στις τελευταίες αμυντικές τεχνολογίες. Ο Βεν Τινγκ, ιδρυτής της Shenzhen Weichuan Model Equipment, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη αναχαιτιστών μόλις τον Οκτώβριο και ήταν ήδη σε θέση να πουλά «αρκετές χιλιάδες» το μήνα, μεταξύ άλλων στη Ρωσία και σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



«Είναι πολύ ακριβές», δήλωσε ο Βεν για το πώς η τεχνολογία εντόπιζε και επιτίθετο σε drones αυτόνομα.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή εμπορικών drones. Μεταξύ των μεγάλων εμπορικών σημάτων, μόνο η DJI με έδρα τη Σεντζέν αντιπροσωπεύει το 70 έως 80 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς για μη στρατιωτική και μη κυβερνητική χρήση, σύμφωνα με την Drone Industry Insights. Η χώρα είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο πολλών κρίσιμων εξαρτημάτων.



Ο Άντριου Γουάιτ, δικηγόρος ευρεσιτεχνιών στην εταιρεία Mathys & Squire με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι τα κινεζικά ιδρύματα ήταν οι πιο παραγωγικοί καταθέτες αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας κατά των drones πέρυσι, με υπερδιπλάσιες αιτήσεις από τις δεύτερες ΗΠΑ.



«Η Κίνα απλά κυριαρχεί μαζικά σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο ίδιος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις

Οι περισσότεροι από τους αναχαιτιστές που προσφέρθηκαν στην έκθεση της Σεντζέν ήταν μικροί πύραυλοι εκτυπωμένοι σε 3D με τέσσερα πτερύγια εξοπλισμένα με ηλεκτρικούς κινητήρες. Κάμερες και μονάδες καθοδήγησης είχαν τοποθετηθεί στο μπροστινό τμήμα. Οι πωλητές ανέφεραν τιμές από 10.000 έως 20.000 γουάν (1.500 έως 2.900 δολάρια) ανά πύραυλο, αν και οι αναχαιτιστές χωρίς αυτόματες μονάδες καθοδήγησης πωλούνταν πολύ φθηνότερα.



«Η κατασκευή του μεμονωμένου προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι δύσκολη», δήλωσε ο Όσκαρ Σου, εκπρόσωπος της Fujian Lingxin Information Technology, η οποία παράγει παρεμβολείς σήματος και άλλα προϊόντα παρεμβολής. «Η δυσκολία έγκειται στην ενσωμάτωσή του με άλλα συστήματα όπως τα ραντάρ».

Οι παραγωγοί διαφωνούσαν για το πόσο χρήσιμα ήταν τα συστήματα αυτοκαθοδήγησης, με τις εταιρείες να δίνουν εκτιμήσεις που κυμαίνονταν από 50 έως 100 τοις εκατό ακρίβεια για τους πυραύλους τους. Άλλοι δήλωσαν ότι τα συστήματα αυτόματης καθοδήγησής τους βρίσκονταν ακόμη υπό ανάπτυξη.

Ο διεθνής ανταγωνισμός και το κόστος

Οι κινεζικές εταιρείες εισέρχονται σε ένα ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τον Μάρτιο ότι οι αναχαιτιστές της χώρας είχαν χρησιμοποιηθεί από αρκετές χώρες του Κόλπου για την κατάρριψη ιρανικών drones. Έχει προωθήσει τα προϊόντα της Ουκρανίας σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.



Δυτικοί παραγωγοί δήλωσαν ότι η μεγάλη εμβέλεια και η ικανότητα κατάρριψης αεροσκαφών που άλλες τεχνολογίες δεν μπορούν να πετύχουν, κατέστησαν τους αναχαιτιστές χρήσιμο μέρος κάθε οπλοστασίου κατά των drones. Αλλά το κόστος τους — οι περισσότεροι πύραυλοι είναι μίας χρήσης — και η αδυναμία τους να διαχειριστούν σμήνη από drones ήταν περιοριστικοί παράγοντες.



Ο Μπράιαν Μπόκμον, διευθύνων σύμβουλος της αυστραλιανής εταιρείες τεχνολογίας κατά των drones Aimlock, δήλωσε, σύμφωνα με τους Financial Times ότι «η πιο υποσχόμενη πτυχή» της τεχνολογίας κατά των drones ήταν η ραγδαία μείωση του κόστους, «η οποία έχει γίνει μετασχηματιστική».