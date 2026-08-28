Η παρουσία της Μελίνας Ασλανίδου στο Διδυμότειχο για την αποψινή της συναυλία, Παρασκευή 28 Αυγούστου, συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή, καθώς οι συνεργάτες και οι δικοί της άνθρωποι οργάνωσαν μια έκπληξη για τα γενέθλιά της αμέσως μετά το τέλος του γεύματός τους.

Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καταγράφεται η αντίδρασή της τη στιγμή που της εμφανίζουν την τούρτα στο τραπέζι, με την ίδια να εκφράζει την έντονη έκπληξή της για την κίνηση των δικών της ανθρώπων.

Η τοποθέτηση για τη δημογραφική κατάσταση στον Έβρο

Παράλληλα με το στιγμιότυπο των γενεθλίων της, η ίδια τοποθετήθηκε δημόσια για την εικόνα που παρουσιάζει ο νομός Έβρου, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού.

Στο κείμενο που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Μελίνα Ασλανίδου ανέφερε:

«Σήμερα, στα γενέθλιά μου, θα τραγουδήσω σε έναν ιερό τόπο για μένα. Στο Διδυμότειχο. Εδώ, όπου νιώθω πως η καρδιά της χώρας μου χτυπάει πιο δυνατά. Εδώ, στον Έβρο, σε έναν τόπο με ιστορία, μνήμη, ψυχή.

Κι όμως… κάθε φορά οι κάτοικοι λιγοστεύουν. Και αναρωτιέμαι: γιατί; Πώς γίνεται ένας τόπος με τόσο βαθιές ρίζες, τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο δυνατούς ανθρώπους να αδειάζει; Ίσως, γι’ αυτό η συγκίνηση σήμερα να είναι στο απόλυτο ναδίρ.

Γιατί δεν έρχομαι απλώς να τραγουδήσω. Έρχομαι να συναντήσω ανθρώπους που μένουν. Να ενώσουμε τις φωνές μας. Να θυμηθούμε πως αυτοί οι τόποι δεν είναι απλώς σημεία στον χάρτη. Είναι η ψυχή μας. Και σήμερα, στα γενέθλιά μου, θέλω το τραγούδι μου να είναι ένα μεγάλο ”είμαι εδώ”. Για τον τόπο. Για τους ανθρώπους. Για την Ελλάδα».