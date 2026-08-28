Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην Μπισκέκ.

Τη συνάντηση επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος ανέφερε ότι το ενεργειακό project θα βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν στις συνομιλίες των ηγετών της Ρωσίας και της Κίνας.

Ένας αγωγός 2.600 χιλιομέτρων

Ο Power of Siberia 2 αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια ενεργειακής διασύνδεσης Ρωσίας και Κίνας. Ο αγωγός, συνολικού μήκους περίπου 2.600 χιλιομέτρων, σχεδιάζεται να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία προς την Κίνα, μέσω της Μογγολίας.

Για τη Μόσχα, ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ενεργειακό προσανατολισμό της προς την Ασία. Για το Πεκίνο, από την άλλη, θα προσέφερε μια ακόμη μεγάλη χερσαία πηγή προμήθειας φυσικού αερίου.

Ωστόσο, παρά τις πολυετείς συνομιλίες, το σχέδιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η συμφωνία για την τιμή του φυσικού αερίου. Μόσχα και Πεκίνο διαπραγματεύονται εδώ και χρόνια τους εμπορικούς όρους του έργου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε τελική συμφωνία.

Αυτό είναι και το σημείο που κάνει τη συνάντηση Πούτιν – Σι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: το γεγονός ότι το θέμα επιστρέφει στην ατζέντα των δύο προέδρων δείχνει ότι η πολιτική βούληση για συνέχιση των συνομιλιών παραμένει. Το αν όμως αυτή τη φορά θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος μένει να φανεί.

Πούτιν με Ερντογάν για Μαύρη Θάλασσα και Ουκρανία

Η Μπισκέκ θα αποτελέσει παράλληλα πεδίο σειράς σημαντικών διμερών επαφών για τον Ρώσο πρόεδρο. Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν θα συναντηθεί και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με βασικά θέματα τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Έτσι, η σύνοδος της Μπισκέκ αποκτά για τη Μόσχα ιδιαίτερη διπλωματική βαρύτητα, με την ενέργεια, την Ουκρανία και τις σχέσεις της Ρωσίας με βασικούς εταίρους της στην Ασία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Για το Κρεμλίνο, πάντως, το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα από αυτές τις επαφές μπορεί να είναι ο Power of Siberia 2: ένας αγωγός που συζητείται εδώ και χρόνια και που, εάν τελικά πάρει το «πράσινο φως», θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές γέφυρες μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.