Η συμφωνία για το πετρέλαιο που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας αναμένεται να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 100 δισ. δολαρίων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.
This deal is a huge win for both the American and Venezuelan people.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 28, 2026
It demonstrates how President Trump's bold foreign policy is driving America First wins: securing stable reserves and low-cost oil in our Hemisphere and lowering gas prices here at home.
For the Venezuelan… https://t.co/SMSRYGWmVb