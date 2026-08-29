Η συμφωνία για το πετρέλαιο που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας αναμένεται να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 100 δισ. δολαρίων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.