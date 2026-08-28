Μια ασυνήθιστη και άκρως ευαίσθητη αποστολή του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα αποκτά νέα διάσταση, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Κρεμλίνο θεωρεί τις ΗΠΑ στρατιωτικά αποδυναμωμένες από τον εξάμηνο πόλεμο με το Ιράν και ενδέχεται να βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας για μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Washington Post, απόρρητες αμερικανικές εκτιμήσεις που προηγήθηκαν της επίσκεψης Ράτκλιφ ανέφεραν ότι η Μόσχα αντιλαμβάνεται την καταπόνηση των αμερικανικών στρατιωτικών αποθεμάτων ως πιθανή ευκαιρία για κλιμάκωση ενεργειών εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων και συμμάχων στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση αυτή αποδίδεται σε πηγές με γνώση των πληροφοριών και δεν αποτελεί δημόσια τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο επικεφαλής της CIA πέταξε αιφνιδιαστικά στη Μόσχα

Ο Τζον Ράτκλιφ έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα την Τρίτη 25 Αυγούστου, πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Ρωσία από το 2021, λίγους μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τότε, ο επικεφαλής της CIA επί Τζο Μπάιντεν, Γουίλιαμ Μπερνς, είχε σταλεί στη Μόσχα σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσει το Κρεμλίνο για τις συνέπειες μιας επίθεσης στην Ουκρανία.

Η αποστολή Ράτκλιφ δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Δημόσια στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν ένα αμερικανικό C-17A Globemaster III να φτάνει στη Μόσχα μέσω Ρίγας και να αναχωρεί περίπου οκτώμισι ώρες αργότερα.

Ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η προειδοποίηση προς τη Ρωσία

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών παραμένουν απόρρητες, ωστόσο πηγή που επικαλείται η Washington Post αναφέρει ότι ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε τους Ρώσους συνομιλητές του να μην προχωρήσουν σε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μήνυμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που ενδεχομένως υπολογίζει η Μόσχα: να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε σαφέστερη στροφή προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε ισχυρότερη αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Με άλλα λόγια, η αμερικανική προειδοποίηση φέρεται να ήταν ότι το Κρεμλίνο δεν πρέπει να ερμηνεύσει την πίεση που δέχονται οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις από το Ιράν ως λευκή επιταγή για νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ευρώπη.

Η Μόσχα επιβεβαίωσε τη συνάντηση

Ο επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με τον Ράτκλιφ.

Προσπάθησε, ωστόσο, να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση μέρος του «εργασιακού» διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Ανέφερε ότι συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Οι επικοινωνίες μεταξύ CIA και SVR δεν είχαν διακοπεί πλήρως παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ράτκλιφ και Ναρίσκιν είχαν ήδη συνομιλήσει τηλεφωνικά και είχαν συμφωνήσει να διατηρούν ανοικτό δίαυλο για ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα.

Γιατί η Μόσχα μπορεί να βλέπει τώρα «παράθυρο ευκαιρίας»

Το παρασκήνιο της επίσκεψης συνδέεται άμεσα με όσα συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα νοτιότερα.

Έξι μήνες πολέμου με το Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντική καταπόνηση των αμερικανικών αποθεμάτων σε ορισμένα από τα πιο κρίσιμα και δύσκολα αναπληρώσιμα οπλικά συστήματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τους αναχαιτιστές Patriot, αλλά και για επιθετικά όπλα όπως οι πύραυλοι Tomahawk και άλλα συστήματα ακριβείας. Παράλληλα, η Washington Post έχει αποκαλύψει ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει τουλάχιστον 45 MQ-9 Reaper, περίπου το ένα τέταρτο του προπολεμικού στρατιωτικού στόλου τους, με κάθε drone να κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Μόνο στον πρώτο μήνα του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Washington Post, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 850 Tomahawk και πάνω από 1.000 πυραύλους Patriot και THAAD.

Το Πεντάγωνο επιμένει δημόσια ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ «ξεμένουν» από όπλα. Ταυτόχρονα, όμως, πιέζει την αμυντική βιομηχανία να αυξήσει δραστικά την παραγωγή.

Οι Patriot και η ευρωπαϊκή ανησυχία

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη επειδή οι ίδιοι αναχαιτιστές που καταναλώνονται μαζικά στη Μέση Ανατολή είναι απαραίτητοι για την άμυνα απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα Patriot στην Ευρώπη βρίσκονται υπό ιδιαίτερα ισχυρή πίεση, την ώρα που η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερους αναχαιτιστές για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα.

Αυτό είναι πιθανότατα και ένα από τα στοιχεία που εξετάζει το Κρεμλίνο: αν η Ουάσιγκτον μπορεί ταυτόχρονα να πολεμά το Ιράν, να στηρίζει την Ουκρανία, να προστατεύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να διατηρεί επαρκείς δυνάμεις απέναντι στην Κίνα στον Ειρηνικό.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται πλέον στην Ευρώπη. Σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία παρακολουθούν επίσης τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών, φοβούμενοι ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της Ουάσιγκτον να ανταποκριθεί σε μια κρίση με την Κίνα.

Ο Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ»

Παρά τις πληροφορίες που φτάνουν στις αμερικανικές υπηρεσίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης σε χώρα της Συμμαχίας, δήλωσε ότι ο Πούτιν «δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», ενώ υποβάθμισε και τη σημασία της αποστολής Ράτκλιφ στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς την περίπου ως μια συνηθισμένη επαφή.

Οι δηλώσεις Τραμπ δημιουργούν έτσι μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.

Από τη μία, ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι δεν περιμένει ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, ο επικεφαλής της CIA πραγματοποιεί μια εξαιρετικά σπάνια αποστολή στη Μόσχα, ενώ αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ρωσία να αντιλαμβάνεται την αμερικανική στρατιωτική καταπόνηση ως ευκαιρία για μεγαλύτερο ρίσκο.

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία

Η επίσκεψη πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει βαλτώσει στο έδαφος, αλλά η ένταση των πληγμάτων βαθιά στο εσωτερικό των δύο χωρών αυξάνεται.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλους στόχους στρατηγικής σημασίας.

Το πρόβλημα για την Ουκρανία είναι ότι τα αποθέματα αντιαεροπορικών αναχαιτιστών που προέρχονται κυρίως από τη Δύση βρίσκονται υπό συνεχή πίεση — και πολλά από τα νέα ευρωπαϊκά συστήματα και πυρομαχικά που έχουν υποσχεθεί στο Κίεβο δεν θα είναι διαθέσιμα άμεσα.

Σύμφωνα με την πηγή της Washington Post, η ουσία της αμερικανικής ανησυχίας δεν είναι ότι ο Πούτιν βρίσκεται «στριμωγμένος» από το αδιέξοδο στην Ουκρανία. Είναι ότι η Ρωσία ενδέχεται να πιστεύει πως οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν μικρότερη δυνατότητα να αντιδράσουν αποφασιστικά σε μια νέα κλιμάκωση.

Το υβριδικό μέτωπο στην Ευρώπη

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για επιχειρήσεις που δεν φτάνουν στο επίπεδο μιας ανοιχτής στρατιωτικής επίθεσης.

Σαμποτάζ, drones, κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατά κρίσιμων υποδομών αποτελούν πλέον μέρος της συζήτησης για τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο.

Η ανακάλυψη drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στη Γερμανία προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, χωρίς όμως να έχει αποδοθεί επισήμως η ευθύνη στη Ρωσία. Η Μόσχα έχει απορρίψει τις σχετικές υποψίες ως προβοκάτσια.

Οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία έχουν επίσης ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών, ενώ η Γερμανία προωθεί κοινή δύναμη αντιμετώπισης drones μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ γύρω από τη Βαλτική.

Το πραγματικό μήνυμα του ταξιδιού Ράτκλιφ

Η επίσκεψη του αρχηγού της CIA δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί αναπόφευκτη μια ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ.

Δείχνει όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού από το Κρεμλίνο.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αναγκάσει τις ΗΠΑ να καταναλώσουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, να μετακινήσουν στρατιωτικές δυνατότητες προς τη Μέση Ανατολή και να πιέσουν μια αμυντική βιομηχανία που ήδη προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας και της Ασίας.

Το στοίχημα για την Ουάσιγκτον είναι να πείσει τον Πούτιν ότι αυτή η καταπόνηση δεν ισοδυναμεί με στρατηγική αδυναμία.

Και το γεγονός ότι ο επικεφαλής της CIA χρειάστηκε να πετάξει ο ίδιος στη Μόσχα δείχνει πως, πίσω από τις καθησυχαστικές δηλώσεις Τραμπ, το μήνυμα αυτό θεωρήθηκε αρκετά σημαντικό ώστε να παραδοθεί στο υψηλότερο επίπεδο των αμερικανορωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.