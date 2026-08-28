Πραγματοποιώντας μια κακή εμφάνιση η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε στην Ρίγα, από την Ουκρανία με 82-76 και πλέον δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πλέον στην τελευταία θέση του ομίλου με ρεκόρ 3-4 και την προσεχή Δευτέρα (31/09) υποδέχεται στην Αθήνα την Ισπανία η οποία είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 5-1 σε ένα ματς που είναι «τελικός» για την «γαλανόλευκη».

Στην πρώτη περίοδο, η Ελληνική ομάδα ξεκίνησε κάπως καλύτερα, προηγήθηκε με 12-11, ωστόσο οι Ουκρανοί πέρασαν γρήγορα μπροστά και έφτασαν στο +8, 22-14 στο 8΄ για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 24-19 υπέρ τους.

Η Εθνική στη δεύτερη περίοδο, μείωσε τα λάθη και έφτασε την διαφορά στους τρεις (24-21), αλλά και πάλι η Ουκρανία είχε απάντηση και άνοιξε ξανά την διαφορά στο +7 (28-21). Στην συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με τον Καλάθη να παίρνει την ομάδα πάνω του πέρασε μπροστά στο 18’ με 37-36, αλλά πάλι η Ουκρανία πήγε στο ημίχρονο με 40-37.

Ανάλογη ήταν και η τρίτη περίοδος, η Ελλάδα ισοφάρισε σε 48-48 όμως δύο βιαστικές επιλογές κόστισαν 2 σερί τρίποντα του Κατσένκο. Η διαφορά έφτασε ξανά τους 8 πόντους και κατέληξε στους 5 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, 64-59.

Στην τελευταία περίοδο δύο τρίποντα του Βοϊναλόβιτς έκαναν τα πράγματα πολύ δύσκολα για την Εθνική, με τη διαφορά να πηγαίνει σε διψήφιο νούμερο, 70-59 στο 33΄. Οι Ουκρανοί συνέχιζαν να ανοίγουν την διαφορά, αν και έκανε μια προσπάθεια η Ελλάδα και μείωσε σε 80-76 στα 29.8΄΄ με σερί 10-0. Τελικά η ανατροπή δεν έγινε και η Ουκρανία πήρε τη νίκη με 82-76.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Σούλγκα 14, Τκατσένκο 6, Κομπζίστι, Λουκάσοφ 2, Μίχαϊλιουκ 13, Μπομπρόφ 9, Νοβίτσκι 2, Βοϊνάλοβιτς 11, Σκαπίντσεφ 7, Κόβλιαρ 18.

ΕΛΛΑΔΑ: Ντόρσεϊ 16, Λαρεντζάκης 3, Τολιόπουλος 5, Καλάθης 17, Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 5, Καραγιαννίδης 3, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 6, Μήτογλου 13, Νετζήπογλου 2.