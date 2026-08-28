Η Ιαπωνία έριξε 96,5 δισ. δολάρια για να σώσει το γεν από τη συνεχή πτώση - Η μάχη με το ιστορικό χαμηλό 40 ετών

Σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάστηκε να ρίξει η Ιαπωνία στις αγορές μέσα σε μόλις έναν μήνα, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να ανακόψει την κατρακύλα του γεν.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της χώρας δείχνουν ότι οι ιαπωνικές αρχές δαπάνησαν το ποσό-ρεκόρ των 15,4 τρισ. γεν, περίπου 96,5 δισ. δολάρια, για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος από τις 30 Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου.

Το μέγεθος της παρέμβασης αποκαλύπτει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει πλέον το Τόκιο την αδυναμία του εθνικού του νομίσματος. Το γεν έχει βρεθεί κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έναντι του δολαρίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Γιατί το αδύναμο γεν πονάει τόσο πολύ την Ιαπωνία

Σε πρώτη ανάγνωση, ένα φθηνότερο γεν μπορεί να φαίνεται θετικό για μια χώρα με ισχυρές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Τα προϊόντα των ιαπωνικών εταιρειών γίνονται φθηνότερα στο εξωτερικό και τα κέρδη που πραγματοποιούν σε δολάρια αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν μετατρέπονται σε γεν. Όταν όμως η πτώση του νομίσματος γίνεται πολύ μεγάλη, τα προβλήματα αρχίζουν να υπερκαλύπτουν τα οφέλη.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνει εισάγεται, ενώ περίπου το 95% των ενεργειακών εισαγωγών της προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Όσο πιο αδύναμο γίνεται το γεν, τόσο ακριβότερα πληρώνει η χώρα πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες πρώτες ύλες σε δολάρια. Το κόστος περνά στη συνέχεια στις επιχειρήσεις και τελικά στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα επιτόκια

Πίσω από την αδυναμία του γεν βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η τεράστια διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια της Ιαπωνίας και εκείνα άλλων μεγάλων οικονομιών. Παρά τις αυξήσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει, η Τράπεζα της Ιαπωνίας εξακολουθεί να διατηρεί σχετικά χαμηλά επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Αυτό δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για τους επενδυτές να δανείζονται φθηνά σε γεν και να τοποθετούν τα χρήματα σε περιουσιακά στοιχεία άλλων χωρών που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «carry trade», αυξάνει την προσφορά γεν στις διεθνείς αγορές και ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο νόμισμα.

Παρά την παρέμβαση-μαμούθ, το γεν επέστρεψε κοντά στην περιοχή των 160 γεν ανά δολάριο, δείχνοντας πόσο δύσκολο είναι για τις κυβερνήσεις να αντιστρέψουν από μόνες τους τις δυνάμεις της αγοράς.

Στο παιχνίδι μπήκαν και οι ΗΠΑ

Η τελευταία προσπάθεια είχε και ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: τη συνεργασία της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα τέλη Ιουλίου πραγματοποιήθηκε σπάνια συντονισμένη παρέμβαση για τη στήριξη του γεν, μια κίνηση που έστειλε μήνυμα στις αγορές ότι τόσο το Τόκιο όσο και η Ουάσινγκτον θεωρούν ανεπιθύμητη μια ανεξέλεγκτη πτώση του ιαπωνικού νομίσματος.

Η παρέμβαση κατάφερε προσωρινά να απομακρύνει το γεν από τα ακραία χαμηλά του, αλλά δεν έλυσε το βασικό πρόβλημα. Οι αγορές θεωρούν ότι όσο η διαφορά των επιτοκίων παραμένει μεγάλη, οι παρεμβάσεις αγοράς γεν μπορεί να κερδίζουν χρόνο, αλλά δύσκολα θα αλλάξουν μόνιμα την τάση.

Όλα τα βλέμματα στην Τράπεζα της Ιαπωνίας

Και εδώ βρίσκεται το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Η πίεση αυξάνεται προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να ανεβάσει ξανά τα επιτόκια και να επιταχύνει την έξοδο από τη μακρά περίοδο εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής.

Δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters δείχνει ότι η κεντρική τράπεζα αναμένεται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 1,25% τον Σεπτέμβριο, από 1% σήμερα. Η αγορά τιμολογεί επίσης αυξημένες πιθανότητες νέας αύξησης, καθώς ο πληθωρισμός και η αδυναμία του γεν περιορίζουν τα περιθώρια αναμονής.

Το θέμα αναμένεται να βρεθεί και στις συζητήσεις της επόμενης συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20, όπου θα βρεθούν τόσο η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα.

Μπορούν τα 100 δισ. να «σώσουν» ένα νόμισμα;

Η απάντηση των αγορών μέχρι στιγμής είναι: όχι από μόνα τους. Η Ιαπωνία έχει τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα και επομένως διαθέτει τη δυνατότητα να επέμβει ξανά. Ωστόσο, ακόμη και ποσά δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να έχουν περιορισμένη διάρκεια αποτελέσματος όταν κινούνται αντίθετα στις βασικές οικονομικές δυνάμεις.

Οι επενδυτές θα κοιτάξουν πλέον λιγότερο το πόσα δισεκατομμύρια μπορεί να δαπανήσει το Τόκιο και περισσότερο το τι θα κάνει η κεντρική του τράπεζα. Γιατί μετά από μια παρέμβαση 96,5 δισ. δολαρίων, το μήνυμα της Ιαπωνίας είναι ήδη ξεκάθαρο: δεν θέλει να αφήσει το γεν να πέσει ανεξέλεγκτα. Το ερώτημα είναι αν οι αγορές θα την ακούσουν.