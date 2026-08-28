Σε μια συμφωνία τεράστιας ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η Ουάσινγκτον αποκτά πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποδεδειγμένα αποθέματα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη συμφωνία ως πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωσή της μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

«Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε», αναγγέλλει ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Κατόπιν καθοδήγησής μου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και η Αξιότιμη Προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δίνουν πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, χωρίς κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο».

BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY! At my direction, Secretary of State Marco Rubio, and Secretary of War Pete Hegseth, working closely with Highly Respected… pic.twitter.com/lLl44Fp7cs — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 28, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τα πετρελαϊκά αποθέματα που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού στον κόσμο, τα οποία υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 300 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, πληροφορίες ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονταν στην απόκτηση αμερικανικής συμμετοχής σε περισσότερα από δώδεκα παραγωγικά κοιτάσματα. Στις συνομιλίες είχε κεντρικό ρόλο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει παράλληλα να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για την αναβάθμιση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα έπειτα από χρόνια υποεπενδύσεων και οικονομικών κυρώσεων. Η παραγωγή της χώρας βρίσκεται σήμερα κοντά στα 1,25 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η ενεργειακή στρατηγική της Ουάσινγκτον

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερες ποσότητες αργού για τα αμερικανικά διυλιστήρια.

Από την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της στενότερης εμπλοκής στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, επιδιώκοντας τόσο την αύξηση της παραγωγής όσο και την προσέλκυση αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.

Η συμφωνία αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Το «Δόγμα Ντονρόε»

Η ενεργειακή συμφωνία με το Καράκας συνδέεται παράλληλα με τη στρατηγική που ο ίδιος ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «Δόγμα Ντονρόε», μια δική του εκδοχή του ιστορικού Δόγματος Μονρόε.

Στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής βρίσκεται η επιδίωξη ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο. Η Βενεζουέλα, λόγω των τεράστιων ενεργειακών και ορυκτών πόρων της, βρίσκεται σε κεντρική θέση σε αυτή τη στρατηγική.

Πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, το Axios είχε χαρακτηρίσει τις διαπραγματεύσεις μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό κομμάτι της πολιτικής κληρονομιάς του Αμερικανού προέδρου.