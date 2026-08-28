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Το ποσό των 88.816.664,80 ευρώ πρόκειται να πιστωθεί σε συνολικά 116.143 δικαιούχους κατά το διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω των τακτικών πληρωμών που έχουν προγραμματίσει ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026,

– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

– από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.