Πραγματοποιήθηκε στο γκολφ της Γλυφάδας η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2, με τον πρόεδρο της λίγκας Πέτρο Μαρτσούκο να ανακοινώνει την τριετή συμφωνία με τη Superbet και την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην ΕΡΤ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Παρόντες στην κλήρωση ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς και η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου.

Η έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας προβιβάζονται στη Super League και οι τέσσερις τελευταίοι υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.

Μάλιστα στην πρεμιέρα προέκυψε και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Β να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β, ενώ ξεχωρίζει και η μάχη μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η

Πανιώνιος – Αστέρας AKTOR Β

Μαρκό – Πανσερραϊκός

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea – Νίκη Βόλου

ΑΕΛ – Αν. Καρδίτσας

ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR Β

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς

Μαρκό – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αν. Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β

ΑΕΛ – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Πύργος

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η

Αστέρας AKTOR Β – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός

Αν. Καρδίτσας – Πανιώνιος

Ολυμπιακός Β – Μαρκό

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ Β – Νέστος Χρυσούπολης

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η

Athens Kallithea – Αστέρας AKTOR Β

Απόλλων Καλαμαριάς – Αν. Καρδίτσας

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β

Πανιώνιος – Ζάκυνθος

Μαρκό – Πανθρακικός

Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20ή

Αστέρας AKTOR Β – Αν. Καρδίτσας

Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea

Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό

ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η

Ολυμπιακός Β – Αστέρας AKTOR Β

Αν. Καρδίτσας – Ζάκυνθος

Athens Kallithea – Πανθρακικός

Απόλλων Καλαμαριάς – ΠΑΣ Πύργος

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β

Μαρκό – ΑΕΛ

Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η

Αστέρας AKTOR Β – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β

ΠΑΣ Πύργος – Αν. Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea

ΠΑΟΚ Β – Απόλλων Καλαμαριάς

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Μαρκό – Ελλάς Σύρου

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η

Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR Β

Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος

Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης

Αν. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β

Athens Kallithea – ΑΕΛ

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Μαρκό

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η

Αστέρας AKTOR Β – ΠΑΣ Πύργος

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός

ΠΑΟΚ Β – Ζάκυνθος

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β

Νίκη Βόλου – Αν. Καρδίτσας

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας AKTOR Β

ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΟΚ Β

Πανθρακικός – ΑΕΛ

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου

Ολυμπιακός Β – Ελλάς Σύρου

Αν. Καρδίτσας – Μαρκό

Athens Kallithea – Πανιώνιος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η

Αστέρας AKTOR Β – ΠΑΟΚ Β

ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός

Μαρκό – Ζάκυνθος

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β

Πανσερραϊκός – Αν. Καρδίτσας

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η

ΑΕΛ – Αστέρας AKTOR Β

ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου

ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό

Πανθρακικός – Πανιώνιος

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς

Αν. Καρδίτσας – Athens Kallithea

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η

Αστέρας AKTOR Β – Νίκη Βόλου

Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ

Μαρκό – ΠΑΟΚ Β

Πανιώνιος – Νέστος Χρυσούπολης

Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Πύργος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός

Athens Kallithea – Ζάκυνθος

Αν. Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η

Ελλάς Σύρου – Αστέρας AKTOR Β

Νίκη Βόλου – Μαρκό

ΑΕΛ – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ Β – Πανσερραϊκός

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

ΠΑΣ Πύργος – Athens Kallithea

Πανθρακικός – Αν. Καρδίτσας

Ζάκυνθος – Ολυμπιακός Β

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η

Αστέρας AKTOR Β – Μαρκό

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

Απόλλων Καλαμαριάς – ΑΕΛ

Athens Kallithea – ΠΑΟΚ Β

Αν. Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης

Ολυμπιακός Β – ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος – Πανθρακικός