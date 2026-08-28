Χιλιάδες Νορβηγοί βγήκαν στους δρόμους του Όσλο για να αποχαιρετήσουν τον Χάραλντ Ε΄, καθώς το φέρετρο του επί 35 χρόνια βασιλιά της χώρας μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Παλάτι μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 89 ετών.

Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το παλάτι, άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά, ενώ η είδηση του θανάτου του έφτανε σε ολόκληρη τη Νορβηγία. Η συγκέντρωση είχε αρχίσει ήδη από τις ώρες που η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και μεγάλωσε μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε καταθέτει λουλούδια προς τιμήν του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ μπροστά από τα Βασιλικά Ανάκτορα στο Όσλο

ČTK / DPA / Julia Wäschenbach

Ο Χάραλντ πέθανε στις 6:35 το πρωί της 28ης Αυγούστου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νορβηγικού Βασιλικού Οίκου.

Λίγες ώρες αργότερα, η Νορβηγία είχε ήδη νέο μονάρχη. Ο γιος του, Χάακον, διαδέχθηκε αυτομάτως τον πατέρα του και έγινε βασιλιάς Χάακον Η, ενώ η 22χρονη κόρη του, Ίνγκριντ Αλεξάντρα, πέρασε στην πρώτη θέση της διαδοχής και έγινε η πρώτη βασιλική πριγκίπισσα στην ιστορία της χώρας.

Από τον αποχαιρετισμό στον Χάραλντ στη νέα βασιλική οικογένεια

Η αλλαγή έγινε μέσα σε λίγες ώρες. Ο Χάακον είχε βρεθεί το προηγούμενο βράδυ στο νοσοκομείο, στο πλευρό του πατέρα του, όταν η κατάσταση του Χάραλντ είχε χαρακτηριστεί «πολύ σοβαρή». Μαζί του είχαν μεταβεί η Μέττε Μάριτ και ο γιος τους, Σβέρε Μάγκνους.

Ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέττε-Μάριτ, ντυμένοι στα μαύρα, κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο Rikshospitalet

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Ο Χάακον έφυγε από το νοσοκομείο έχοντας χάσει τον πατέρα του και επέστρεψε στο Παλάτι ως ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας. Εκεί πραγματοποιήθηκε το έκτακτο Συμβούλιο του Κράτους που ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της νέας βασιλείας.

Το φέρετρο του βασιλιά στους δρόμους του Όσλο

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Για τη Μέττε Μάριτ, η αλλαγή είναι ακόμη πιο σύνθετη. Από σύζυγος του διαδόχου περνά πλέον στον ρόλο της βασίλισσας, την ώρα που βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης μετά από μια σοβαρή επέμβαση.

Η ίδια υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, μετά την επιδείνωση της πνευμονικής ίνωσης με την οποία είχε διαγνωστεί το 2018. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου έγινε γνωστό ότι είχε ενταχθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Ο απο σήμερα βασιλιάς Χάακον και η απο σήμερα βασίλισσα Μέττε Μάριτ φτάνουν στο παρεκκλήσι του Εθνικού Νοσοκομείου. Το φέρετρο με τη σορό του βασιλιά Χάραλντ μεταφέρεται με πομπή οχημάτων το βράδυ της Παρασκευής, από το παρεκκλήσι του Εθνικού Νοσοκομείου μέσω του Όσλο, με κατεύθυνση τα Ανάκτορα.

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Η ανάρρωσή της δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η εξέλιξη στην κορυφή του νορβηγικού κράτους αλλάζει πλέον το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα οργανωθούν οι επίσημες υποχρεώσεις της.

Η Μέττε Μάριτ περνά από την ανάρρωση στον ρόλο της βασίλισσας

Η νέα βασίλισσα έχει ήδη αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά στη δημόσια ζωή μετά τη μεταμόσχευση. Η πρώτη της εμφάνιση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο έγινε στις αρχές Ιουλίου, όταν φωτογραφήθηκε μαζί με τον Χάακον στο σπίτι τους.

Στις 18 Αυγούστου, η Μέττε Μάριτ εμφανίστηκε ξανά στο πλευρό του συζύγου της όταν επισκέφθηκαν τον Χάραλντ στο νοσοκομείο, ενώ εκείνος νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Τώρα, όμως, η οικογενειακή πραγματικότητα έχει αλλάξει. Ο άνθρωπος που ήταν επί 35 χρόνια βασιλιάς της Νορβηγίας δεν υπάρχει πλέον και ο Χάακον αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που συνοδεύουν τον θρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι η Μέττε Μάριτ θα πρέπει να προσαρμόσει τον δικό της ρόλο στις απαιτήσεις της νέας βασιλείας, αλλά και στις ανάγκες της ανάρρωσής της. Το πόσο συχνά θα εμφανίζεται δημόσια και πόσες υποχρεώσεις θα μπορεί να αναλάβει αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της υγείας της.

Η Royal Central, σε ανάλυσή της για τη νέα βασίλισσα, σημειώνει ότι η Μέττε Μάριτ περνά στη νέα θέση ενώ εξακολουθεί να αναρρώνει από τη μεταμόσχευση, σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές πιέσεις.

Ο Marius Borg Hoiby και η υπόθεση που ακολούθησε την οικογένεια

Στο νέο αυτό κεφάλαιο μεταφέρεται και η υπόθεση του Marius Borg Hoiby, γιου της Μέττε Μάριτ από προηγούμενη σχέση.

Ο 29χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και σειρά άλλων αδικημάτων, ενώ αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στη Νορβηγία και η καταδίκη του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέττε Μάριτ αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η υπόθεση δεν αφορά θεσμικά τον ίδιο τον βασιλικό οίκο, καθώς ο Μάριους δεν είναι μέλος της γραμμής διαδοχής. Ωστόσο, η συγγενική του σχέση με τη νέα βασίλισσα έχει καταστήσει την υπόθεση μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη νέα βασιλική οικογένεια.

Και στο βάθος η υπόθεση Έπσταϊν

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δικαστική υπόθεση του Μάριους, η Μέττε Μάριτ είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έναν διαφορετικό κύκλο ερωτημάτων, αυτή τη φορά για την παλαιότερη επαφή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις ΗΠΑ το 2026 έφερε ξανά στην επιφάνεια την επικοινωνία που είχε διατηρήσει μαζί του, ενώ η ίδια αναγκάστηκε να τοποθετηθεί δημόσια. Τον Φεβρουάριο ζήτησε εκ νέου συγγνώμη για την υπόθεση, περιλαμβάνοντας στην απολογία της και τον Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια.

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι παραπλανήθηκε και χειραγωγήθηκε από τον Έπσταϊν, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν είχε ερευνήσει περισσότερο το παρελθόν του.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική συζήτηση στη Νορβηγία και συνέβαλε στην πίεση που δέχθηκε η μοναρχία μέσα στο 2026. Η Royal Central είχε χαρακτηρίσει ήδη από τον Φεβρουάριο την περίοδο ως μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες που έχει αντιμετωπίσει ο θεσμός τα τελευταία χρόνια.

Μια νέα αυλή, με διαφορετικούς ρόλους

Η άνοδος του Χάακον στον θρόνο δημιουργεί πλέον διαφορετική κατανομή ευθυνών στο εσωτερικό της οικογένειας.

Η Ίνγκριντ Αλεξάντρα είναι πλέον πρώτη στη σειρά διαδοχής, γεγονός που αυξάνει αναπόφευκτα τη θεσμική της σημασία. Η ίδια επέστρεψε στη Νορβηγία από την Αυστραλία, καθώς η επιδείνωση της υγείας της μητέρας της οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει τις σπουδές της πιο κοντά στην οικογένεια.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά την άνοδο του πατέρα της στον θρόνο. Η νεαρή πριγκίπισσα βρίσκεται πλέον σε διαφορετική θέση από εκείνη που είχε όταν ο παππούς της ήταν βασιλιάς.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Χάακον και δίπλα του η βασίλισσα Μέττε Μάριτ, η οποία καλείται να επιστρέψει σταδιακά στα καθήκοντά της μετά τη μεταμόσχευση.

Πίσω τους βρίσκεται μια νέα γενιά που αναλαμβάνει περισσότερο χώρο στη δημόσια ζωή.

Και έξω από το Παλάτι, χιλιάδες Νορβηγοί συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα για τον Χάραλντ, τον μονάρχη που γνώρισε ολόκληρη μια γενιά. Η χώρα πενθεί τον βασιλιά της, ενώ η νέα βασιλεία του Χάακον ξεκινά σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.