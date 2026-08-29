Ένα από τα μεγαλύτερα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Κύπρου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των βρετανικών αρχών για έναν λόγο που δεν αφορά τον τουρισμό. Το City of Dreams Mediterranean, στη Λεμεσό, βρίσκεται σε θέση από την οποία υπάρχει οπτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή όπου λειτουργεί η RAF Ακρωτηρίου, η βρετανική στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η Telegraph, σε δημοσίευμά της, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Λονδίνο για το ενδεχόμενο κινεζικής κατασκοπείας. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που υποστηρίζουν ότι εξετάζεται το ζήτημα της παρακολούθησης της στρατιωτικής εγκατάστασης από την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο που βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση

Το City of Dreams Mediterranean αποτελεί ένα μεγάλο συγκρότημα ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στη Λεμεσό, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης, συνεδριακούς χώρους και καζίνο.

Η θέση του είναι αυτή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση. Από τα ψηλότερα σημεία ενός μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος υπάρχει δυνατότητα παρατήρησης μιας ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Για τις βρετανικές αρχές, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, το ζήτημα δεν αφορά την τουριστική δραστηριότητα καθαυτή, αλλά το κατά πόσο ένα μεγάλο κτίριο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για συλλογή πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη ανησυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού στη Βρετανία για τις δραστηριότητες της Κίνας και τον κίνδυνο κατασκοπείας γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στρατηγικής σημασίας.

Γιατί έχει σημασία η RAF Ακρωτηρίου

Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Βρίσκεται στο Ακρωτήρι της Κύπρου, σε περιοχή που αποτελεί βρετανικό έδαφος κυρίαρχων βάσεων.

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσδίδει στη βάση ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία. Από το νησί, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να υποστηρίζουν επιχειρήσεις και αποστολές σε μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη, από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί, γεγονός που έχει κάνει ακόμη πιο σημαντική την προστασία των στρατιωτικών υποδομών και των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές.

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και ο προβληματισμός που μεταφέρει η Telegraph για το ξενοδοχείο στη Λεμεσό.

Οι φόβοι για την Κίνα

Το ενδεχόμενο κινεζικής κατασκοπείας αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο αυξημένης προσοχής από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το Λονδίνο έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για προσπάθειες απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με στρατιωτικές, τεχνολογικές και κρατικές υποδομές.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η ανησυχία που περιγράφει η βρετανική εφημερίδα συνδέεται κυρίως με τη δυνατότητα παρατήρησης της περιοχής της RAF Ακρωτηρίου από ένα μεγάλο και πολυσύχναστο κτιριακό συγκρότημα.

Η Telegraph αναφέρει ότι οι βρετανικές αρχές έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων αντιπαρακολούθησης, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιείται κατασκοπευτική δραστηριότητα από το ξενοδοχείο.