Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών με πολλά νέα πρόσωπα, ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 16-14 στην πρεμιέρα της στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Στο άλλο παιχνίδι του Α’ Ομίλου η Σερβία στο ντεμπούτο του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς στην τεχνική ηγεσία, νίκησε τη Σλοβενία με 32-1.

Η Ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στον δεύτερο αγώνα της το απόγευμα της Κυριακής (30/8, 17:00).

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 5-2, 3-4, 4-5

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Ντούροβιτς, Βούγοβιτς 3, Ντούρο Ράντοβιτς 1, Στούπαρ 2, Μάτσιτς 1, Μπανίτσεβιτς 4, Ουκρόπινα 1, Βούτσκοβιτς 2, Σλάντοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς, Βασίλιγιε Ράντοβιτς, Ίλιγια Ράντοβιτς, Γκοΐκοβιτς 2.

ΕΛΛΑΔΑ: Ν. Μητράκης, Λυκούδης 3, Γιώργος Νικολαΐδης, Καρατζάς, Γ. Μητράκης, Λασκαρίδης 2, Κ. Μπιτσάκος, Α. Μπιτσάκος, Καστρινάκης 1, Πούρος 6, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Ανδρεάδης, Ζουζούνης 1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Τάσος Σχίζας δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά γιατί πάλεψαν το παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Βέβαια, έγιναν λάθη στην άμυνα και την επίθεση, αλλά μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα νεανικό σύνολο με παίκτες που δεν έχουν δουλέψει μαζί. Παρ όλα αυτά προσπάθησαν να κάνουν κάποια πράγματα που είχαμε συζητήσει πριν από τον αγώνα με το Μαυροβούνιο».