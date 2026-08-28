Μπορεί οι διακοπές της στην Ελλάδα να ολοκληρώθηκαν, όμως η Μαντόνα εξακολουθεί να κρατά τη χώρα μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Αν και έχει αποχωρήσει εδώ και ημέρες, η βασίλισσα της ποπ συνεχίζει να μοιράζεται με τα εκατομμύρια των ακολούθων της φωτογραφίες από το ελληνικό καλοκαίρι της, γράφοντας αυτή τη φορά «Holiday Mood is Over» – «Οι διακοπές τελείωσαν».

Στη νέα της ανάρτηση συγκέντρωσε εικόνες από την Κέρκυρα, την Πάτμο και τα Μετέωρα, συνθέτοντας ένα ακόμη προσωπικό φωτογραφικό ημερολόγιο από την παραμονή της στην Ελλάδα. Σε αρκετά από τα στιγμιότυπα εμφανίζονται τα παιδιά της και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, σε χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν βρίσκεται και εκείνη από την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, στην οποία η Μαντόνα απαθανατίζεται να συνομιλεί με τον ηγούμενο της μονής, αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο Ζαχαράκη. Πρόκειται για μία εικόνα από την προσωπική και βαθιά πνευματική συζήτηση που είχαν κατά τη διακριτική επίσκεψή της στα Μετέωρα.

Η προσωπική συζήτηση στη Μονή Βαρλαάμ

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αφού είχε ολοκληρωθεί το κανονικό ωράριο λειτουργίας της μονής. Η Μαντόνα περιηγήθηκε στον χώρο, παρατήρησε τις τοιχογραφίες και έκανε πολλές ερωτήσεις για την Ορθόδοξη πίστη και την πνευματική ζωή.

Όπως αποκάλυψε ο π. Βενέδικτος στην «Ορθόδοξη Αλήθεια», η εικόνα που αντίκρισε απείχε από εκείνη που συχνά προβάλλεται για τη σταρ στα μέσα ενημέρωσης. Την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο απλό και προσιτό, υπογραμμίζοντας: «Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι».

Οι δυο τους κάθισαν στο αρχονταρίκι και συζήτησαν για αρκετή ώρα. Η Μαντόνα θέλησε να μάθει περισσότερα για την προσευχή, την έννοια της σωτηρίας της ψυχής και το κομποσκοίνι που κρατούσε ο ηγούμενος. Εκείνος της εξήγησε ότι μία από τις πιο σύντομες και ουσιαστικές προσευχές της Ορθόδοξης παράδοσης είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τραγουδίστρια είχε πολλές απορίες και έντονες μεταφυσικές αναζητήσεις, δείχνοντας ότι την ενδιέφερε κυρίως η ουσία της πνευματικής ζωής. Λίγο πριν αναχωρήσει, εξέφρασε μάλιστα τη λύπη της επειδή δεν είχε περισσότερο χρόνο στη μονή: «Ήθελα να μείνω παραπάνω, χρειαζόμουν παραπάνω χρόνο εδώ».

Η σπάνια αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις φωτογραφίες κατέχει η αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης του Ιωάννη από την Πάτμο. Η συγκεκριμένη παράσταση, η οποία συνδέεται με τη συλλογή της Μονής της Αποκάλυψης, αποδίδει εικαστικά όσα περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης.

Ο Χριστός απεικονίζεται με λευκά μαλλιά, «σαν λευκό μαλλί, σαν χιόνι», ενώ από το στόμα του εξέρχεται μία οξεία δίστομη ρομφαία. Στο δεξί του χέρι κρατά επτά αστέρια και στα πόδια του βρίσκονται επτά χρυσές λυχνίες. Σύμφωνα με την ίδια την Αποκάλυψη, τα επτά αστέρια συμβολίζουν τους αγγέλους των επτά Εκκλησιών και οι επτά λυχνίες τις επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας.

Στο επάνω μέρος της εικόνας αναγράφεται η φράση «Εγώ ειμί το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος», υπογραμμίζοντας τον αποκαλυπτικό συμβολισμό της παράστασης. Η αγιογραφία έχει σκουρύνει με το πέρασμα του χρόνου, πιθανότατα από την παλαιότητα και τον καπνό των κεριών, γεγονός που της προσδίδει ακόμη πιο επιβλητική όψη.

Με τη δημοσίευση της συγκεκριμένης εικόνας, η Μαντόνα δεν περιορίστηκε απλώς στην προβολή των τοπίων και των μνημείων που επισκέφθηκε, αλλά μοιράστηκε με το κοινό της και ένα από τα πιο ιδιαίτερα θρησκευτικά σύμβολα που συνδέονται με την Πάτμο και την Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Οι οικογενειακές στιγμές και η κερκυραϊκή παράδοση

Το νέο φωτογραφικό υλικό κινείται από την κατάνυξη των Μετεώρων και της Πάτμου έως την ανεμελιά της Κέρκυρας. Τα παιδιά και ο σύντροφος της Μαντόνα εμφανίζονται σε στιγμές χαλάρωσης, δίνοντας στην ανάρτηση έναν έντονα οικογενειακό και προσωπικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι και το στιγμιότυπο στο οποίο η 68χρονη σταρ φορά αξεσουάρ που παραπέμπουν στην παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Κέρκυρας, γνωστή και ως στολή της «Κορονίστρας». Ο εντυπωσιακός ανθοστόλιστος κεφαλόδεσμος έρχεται να προστεθεί στις εικόνες με ελληνική μουσική, χορό και έθιμα που είχε ήδη μοιραστεί από το νησί, προβάλλοντας για ακόμη μία φορά την τοπική παράδοση σε παγκόσμιο κοινό.

«Διακοπές τέλος» με το βλέμμα στα MTV VMAs

Το μήνυμα «Holiday Mood is Over» φαίνεται να σηματοδοτεί και την επιστροφή της Μαντόνα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Έντονες φήμες τη θέλουν να προετοιμάζεται πυρετωδώς για μία μεγάλη εμφάνιση στα MTV Video Music Awards, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής, πάντως, η παρουσία της στη σκηνή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η βασίλισσα της ποπ οδηγεί φέτος την κούρσα των υποψηφιοτήτων, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 11 –τις περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη–, μεταξύ άλλων για το Βίντεο της Χρονιάς, τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς.

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, η επιστροφή της στη σκηνή των VMAs αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς. Άλλωστε, η ιστορία της Μαντόνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον θεσμό, ήδη από την εμβληματική εμφάνισή της με το «Like a Virgin» στην πρώτη διοργάνωση, το 1984.

Μέχρι τότε, η Ελλάδα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο προφίλ της: μέσα από τοπία, οικογενειακές στιγμές, παραδόσεις και εικόνες πνευματικής αναζήτησης που ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο.