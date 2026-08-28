Μια σχεδόν σουρεαλιστική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην Τουρκία με πρωταγωνιστή τον γνωστό κωμικό Ντενίζ Γκιοκτάς. Δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκισή του μετά από σχεδόν δύο μήνες κράτησης, όμως ο stand-up comedian δεν πρόλαβε καν να περάσει την πύλη της φυλακής: οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον δικαστή και προφυλακίστηκε για διαφορετική κατηγορία, αυτή τη φορά επειδή ένα αστείο στην παράστασή του θεωρήθηκε ότι «εξυμνεί το έγκλημα και τον εγκληματία».

Ο Γκιοκτάς είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουλίου με αφορμή την παράσταση «Ölü Deniz», έπειτα από έρευνα για φράσεις που οι τουρκικές Αρχές θεώρησαν ότι συνιστούσαν «προσβολή του Προέδρου» και «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών».

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε δεκτή προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής του και εκδόθηκε απόφαση αποφυλάκισης.

Η ελευθερία του, όμως, έμεινε στα χαρτιά.

Από την απόφαση αποφυλάκισης κατευθείαν σε νέα προφυλάκιση

Πριν προλάβει να εξέλθει από το σωφρονιστικό κατάστημα, ο Γκιοκτάς εμφανίστηκε μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης SEGBİS ενώπιον του 4ου Ειρηνοδικείου Κωνσταντινούπολης.

Αυτή τη φορά η κατηγορία ήταν «εξύμνηση εγκλήματος και εγκληματία».

Το δικαστήριο αποφάσισε να τον προφυλακίσει εκ νέου, επικαλούμενο μεταξύ άλλων κίνδυνο διαφυγής και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων. Έτσι, παρότι είχε προηγηθεί απόφαση αποφυλάκισης, ο κωμικός παραμένει στη φυλακή.

Το αστείο για «εκτελεστή με τα έσοδα της δεύτερης σειράς»

Στο επίκεντρο της νέας υπόθεσης βρίσκεται ένα σατιρικό απόσπασμα από την ίδια stand-up παράσταση.

Ο Γκιοκτάς αστειευόταν ότι με τα έσοδα από τα εισιτήρια της δεύτερης σειράς μιας παράστασης θα μπορούσε κάποιος στην Τουρκία να προσλάβει εκτελεστή για να δολοφονήσει έναν ανταγωνιστή κωμικό.

Συνέχιζε σατιρίζοντας το πόσο «εύκολη» παρουσιάζεται η πρόσβαση σε εγκληματικές ομάδες μέσω Telegram, αναφερόμενος στη γνωστή συμμορία Daltonlar, αλλά και σε πληρωμές με Bitcoin και στην αποστολή φωτογραφίας μετά την εκτέλεση.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν αντιμετώπισε τις φράσεις αποκλειστικά ως κωμική υπερβολή.

Στο σκεπτικό του υποστήριξε ότι οι αναφορές στη «Daltonlar Çetesi» μπορούσαν να εκληφθούν ως εξωραϊσμός και νομιμοποίηση των εγκληματικών ενεργειών της οργάνωσης, ακόμη και ως παρουσίαση τρόπων μέσω των οποίων κάποιος θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε εγκληματική δραστηριότητα.

Δύο φορές προφυλακισμένος για την ίδια παράσταση

Η υπόθεση του Γκιοκτάς ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης επιστρέφοντας από ταξίδι στο εξωτερικό.

Στις 3 Ιουλίου προφυλακίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την παράσταση «Ölü Deniz», η οποία είχε δημοσιευθεί στο YouTube και είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Η υπεράσπισή του είχε επισημάνει ότι ο ίδιος επέστρεψε οικειοθελώς στην Τουρκία μόλις πληροφορήθηκε την έρευνα, αμφισβητώντας επομένως ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος διαφυγής. Προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης είχε απορριφθεί τον Ιούλιο.

Τώρα, σχεδόν δύο μήνες αργότερα, δικαστήριο έκρινε ότι μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος για την αρχική υπόθεση, μόνο για να εκδοθεί νέα εντολή προσωρινής κράτησης πριν καν βγει από τη φυλακή.