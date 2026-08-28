Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε εκ νέου τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ξεκαθαρίζοντας ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν πρόκειται να «παραδοθεί», σχεδόν έξι μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ.

«Είμαστε αντίθετοι στη συμφωνία-πλαίσιο και ζητούμε την κατάργησή της», δήλωσε ο Κασέμ σε τηλεοπτικό διάγγελμα που μεταδόθηκε από το κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem says Iran is the leading force confronting US and Israeli hegemony, which he describes as a project of aggression against Iran and resistance movements across the region.



Follow: https://t.co/oa9JV4ikYQ pic.twitter.com/7awPAoBaTP — Press TV 🔻 (@PressTV) August 28, 2026

Ισραήλ και Λίβανος ξεκίνησαν απευθείας συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, εμπλέκοντας τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ απάντησε με μεγάλης κλίμακας πλήγματα και χερσαία εισβολή. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή. Η εφαρμογή του σχεδίου προβλέπεται να αρχίσει από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες».

«Η συμφωνία-πλαίσιο είναι παράνομη, στερείται νομιμότητας, είναι ταπεινωτική και καταστροφική για την κυριαρχία του Λιβάνου», υποστήριξε ο Κασέμ.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ απέρριψε επίσης τόσο το σχέδιο για τις «πιλοτικές ζώνες» όσο και οποιονδήποτε προτεινόμενο μηχανισμό επαλήθευσης.

«Δεν συμφωνούμε με τις “πιλοτικές ζώνες” ούτε με όσα απορρέουν από αυτές», ανέφερε.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Κασέμ υποστήριξε ακόμη ότι η Χεζμπολάχ είχε ταχθεί υπέρ της εφαρμογής της εκεχειρίας του Νοεμβρίου του 2024, η οποία είχε στόχο να βάλει τέλος σε προηγούμενη πολεμική σύγκρουση με το Ισραήλ.

«Θα κρατήσουμε το κεφάλι μας ψηλά και δεν θα παραδοθούμε», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.