Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι, που είχαν εκτοπιστεί στον Λίβανο εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν μετά τη μείωση των εχθροπραξιών τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Ο απολογισμός αυτός δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα, μετά την έναρξη στη Ρώμη μιας 7ης συνόδου συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, η οποία πρόκειται να συνεχισθεί μέχρι αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με την OCHA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, «821.077 άνθρωποι είχαν αρχίσει στις 30 Ιουλίου να επιστρέφουν στις ζώνες προέλευσής τους» στον Λίβανο, ενώ 360.000 άλλοι παραμένουν εκτοπισμένοι, περίπου 26.000 από τους οποίους φιλοξενούνται σε δημόσια κέντρα φιλοξενίας.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στον νότο, που στοίχισαν τη ζωή, σύμφωνα με τη Βηρυτό, σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους και, κατά την κορύφωση των βιαιοτήτων, προκάλεσαν τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων.

Οι εχθροπραξίες μειώθηκαν μετά την υπογραφή, τον Ιούνιο, ενός ιρανοαμερικανικού πρωτοκόλλου συμφωνίας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που περιλάμβανε μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Όμως ο Λίβανος συνεχίζει να αναφέρει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και πυρά πυροβολικού, καθώς και ανατινάξεις και καταστροφές στα χωριά του νότου, όπου ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν τμήμα του εδάφους.

Η OCHA ανέφερε επίσης ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις υποδομές δημιουργούν προβλήματα στην πρόσβαση περισσότερων των 700.000 ανθρώπων στο νερό στον νότο, από όπου προέρχονται οι περισσότεροι εκτοπισμένοι.

Η συμφωνία-πλαίσιο που συνήφθη στην Ουάσινγκτον προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή, αρχίζοντας από «πιλοτικές ζώνες», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το σιιτικό κίνημα απέρριψε αυτή τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Ο ηγέτης του, ο Ναΐμ Κάσεμ, επέκρινε και πάλι χθες, Τρίτη, τις απευθείας διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ανάμεσα στις δύο χώρες, λέγοντας ότι δεν θα φέρουν στον Λίβανο «παρά ντροπή, ταπείνωση και διαδοχικές παραχωρήσεις».