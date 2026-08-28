Αποκαλυπτικές τηλεφωνικές συνομιλίες γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας με τον 41χρονο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε κεντρικό ρόλο σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, με τρεις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ψυχολόγος με έδρα τον Πειραιά.

Η τραγουδίστρια δεν βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στη δικογραφία περιλαμβάνεται προανακριτικό υλικό με συνομιλίες που, κατά την αστυνομική έρευνα, παραπέμπουν σε προμήθεια ουσιών για προσωπική χρήση.

Συνομιλία αρ.1

Τραγουδίστρια: Έλα Μ., συνέταιρε!

Διακινητής: Κόψε τις μ…, (σ.σ. αναφέρει το όνομα της τραγουδίστριας)! Πες μου κανένα τραγούδι…

​Τραγουδίστρια: Χα, χα…εεε…άκου να σου πω. (σ.σ. αναφέρει το όνομα του διακινητή)… Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα….

Συνομιλία αρ.2

Τραγουδίστρια: Ωραία. Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασσικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα…λίγο δωράκι…έτσι για…για το deal που κάναμε, ξέρεις….

Διακινητής: Ναι, ναι…Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια.

Τραγουδίστρια: Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;

​Διακινητής: Γ.; Κάτσε καλά τώρα!

Τραγουδίστρια: Δεν κάθομαι, ρε, όχι.

Διακινητής: Έλα.

Τραγουδίστρια: Έλα! Μην αργείς!

Συνομιλία αρ.3

Διακινητής: Έλα.

​Τραγουδίστρια: Συγγνώμη, δεν είδες ότι σε ΄παιρνα τηλέφωνο;

​Διακινητής: M;

​Τραγουδίστρια: Δεν είδες ότι σε ΄παιρνα τηλέφωνο κι εγώ κι ο Π.;

Διακινητής: Τώρα ξύπνησα.

​Τραγουδίστρια: Τώρα ξύπνησες; Και μ΄ αφήνεις, έχω φύγει πάω για δουλειά χωρίς…εεε…και μ’ άφησες έτσι. Τί να πω ρε Μ.; Τί να πω; Τελοσπάντων. Έλα, γεια.

Συνομιλία αρ.4

​Διακινητής: Έλα.

Τραγουδίστρια: Έχω ξεκινήσει…

Διακινητής: Ναι…

Τραγουδίστρια: Εεε…θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι:

Διακινητής: Ναι.

Τραγουδίστρια: Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε. Μ.;

Διακινητής: Τί πικρό;

Τραγουδίστρια: Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα.

Διακινητής: Το ίδιο είναι, ρε.

Τραγουδίστρια: Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, 27 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, τρία άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, προμηθευόταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026 ο 41χρονος προέβη σε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

834,9 γραμμάρια κάνναβης,

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

56,2 γραμμάρια MDMA,

39 γραμμάρια Ecstasy,

180 φαρμακευτικά χάπια,

100 καραμέλες κάνναβης,

103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

15.565 ευρώ,

6 ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

μοτοσυκλέτα,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.