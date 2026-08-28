Στην εξάρθρωση υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Αττική προχώρησε η Αστυνομία, με τρεις ανθρώπους να συλλαμβάνονται και σημαντικές ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών να κατάσχονται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να ήταν ένας 41χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ψυχολόγος από τον Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προμήθευε τον 41χρονο με ουσίες όπως MDMA, LSD και ναρκωτικά σε μορφή χαπιών.

Η «καβάτζα» στο Χαϊδάρι και οι παραδόσεις με δέματα

Ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε το σπίτι του στο Χαϊδάρι ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία διέθετε τεχνογνωσία για την επεξεργασία τους.

Οι αγοραπωλησίες γίνονταν είτε στο σπίτι του είτε σε κοντινά σημεία, όπου μετέβαινε με το όχημά του. Παράλληλα, οι ουσίες φέρεται να αποστέλλονταν και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος φέρεται να είχε δημιουργήσει σταθερό πελατολόγιο και να λάμβανε μέτρα προκειμένου να μην εντοπίζεται από τις Αρχές. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ στις επικοινωνίες του φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Ο 42χρονος διέθετε «σταθερό πελατολόγιο». Από ηχογραφημένες συνομιλίες προέκυψε ότι προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες και μία λαϊκή τραγουδίστρια.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές Ιουλίου έως και τις 23 Αυγούστου 2026 φέρεται να πραγματοποίησε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, συνολικής αξίας 3.800 ευρώ.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας.

Κατά τις σωματικές έρευνες βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 45 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

τύπου «σοκολάτα» 522,5 γραμμάρια κεταμίνης

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης

56,2 γραμμάρια MDMA

39 γραμμάρια Ecstasy

180 φαρμακευτικά χάπια

100 καραμέλες κάνναβης

103 γραμμάρια 3-MMC

15.565 ευρώ

6 ζυγαριές ακριβείας

2 οχήματα

1 μοτοσικλέτα

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.