Υπό κράτηση από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, ICE, βρίσκεται ο Μάιλο Γιαννόπουλος, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής ακροδεξιάς και πρώην στενός συνεργάτης του Κάνιε Γουέστ.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 41χρονος Βρετανός σχολιαστής συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE. Τα στοιχεία της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται υπό κράτηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος της σύλληψής του.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ούτε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ούτε η ICE έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για το μεταναστευτικό καθεστώς του ή για το τι ακριβώς οδήγησε στη σύλληψή του.

Η σύνδεση με τον Κάνιε Γουέστ

Ο Γιαννόπουλος έχει συνδεθεί στενά τα τελευταία χρόνια με τον Κάνιε Γουέστ, γνωστό πλέον ως Ye. Όπως αναφέρει το TMZ, είχε διατελέσει επικεφαλής του επιτελείου του ράπερ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είχε επίσης αναλάβει τη θέση του διευθυντή πολιτικών επιχειρήσεων στην προεδρική καμπάνια YE24. Οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν επαγγελματικά το 2024.

Η σύλληψή του στη Λουιζιάνα συνέπεσε μάλιστα με προγραμματισμένη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη Νέα Ορλεάνη, στο Caesars Superdome, γεγονός που δημιούργησε εικασίες ότι ο Γιαννόπουλος μπορεί να βρισκόταν στην πολιτεία εξαιτίας της εμφάνισης του ράπερ. Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ποιος είναι ο Μάιλο Γιαννόπουλος

Ο γεννημένος στη Βρετανία Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από την έντονα προκλητική πολιτική του παρουσία και τη σύνδεσή του με την αμερικανική ακροδεξιά.

Υπήρξε συντάκτης του Breitbart News και για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω δηλώσεων και δημόσιων συγκρούσεων που προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις. Αργότερα πέρασε ακόμη πιο ενεργά στον πολιτικό χώρο, μεταξύ άλλων ως άμισθος ασκούμενος στο γραφείο της Ρεπουμπλικανής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ενώ διαδραμάτισε ρόλο και στην πολιτική δραστηριότητα του Κάνιε Γουέστ.

Είχε επίσης εμπλακεί στην οργάνωση της πολυσυζητημένης συνάντησης του 2022 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Κάνιε Γουέστ και τον λευκό εθνικιστή Νικ Φουέντες.

Η ειρωνεία που σχολιάζεται ήδη στις ΗΠΑ

Η κράτησή του από την ICE προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα αμερικανικά social media, κυρίως λόγω της προηγούμενης σκληρής στάσης του Γιαννόπουλου στο μεταναστευτικό.

Ο Βρετανός σχολιαστής έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ αυστηρότερων πολιτικών απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση και των μαζικών απελάσεων. Το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται ο ίδιος υπό κράτηση από την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας δεν πέρασε απαρατήρητο.

Παρά τα σχόλια και τις εικασίες, παραμένει σημαντικό ότι οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ότι ο Γιαννόπουλος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ούτε έχουν εξηγήσει εάν αντιμετωπίζει διαδικασία απέλασης.

Για την ώρα, το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι ο Βρετανός πολιτικός σχολιαστής βρίσκεται υπό κράτηση της ICE, με τα ερωτήματα για τον λόγο της σύλληψής του και το τι θα ακολουθήσει να παραμένουν ανοιχτά.