Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ουκρανία στην Ρίγα με 82-76, με τον Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του να στέκεται στα λάθη που έκανε η ελληνική ομάδα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Παράλληλα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, τόνισε πως δεν κάνει σενάρια πρόκρισης και κοιτάει μόνο το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Δευτέρα (31/8, 19:00)

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Σε όλο το παιχνίδι ήταν πιο physical, μία ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ. Έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το σημείο της τρίτης περιόδου όταν το σκορ ήταν 48-48.

Πήραμε κακές αποφάσεις και μας πλήγωσαν με δύο τρίποντα. Άλλαξε το μομέντουμ του παιχνιδιού εκεί. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε».

Για τον κίνδυνο του αποκλεισμού: «Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να αντιδράσουμε μπροστά στον κόσμο μας και να δείξουμε καλύτερη εικόνα».

Για το πώς αλλάζει τώρα ο διακόπτης: «Πρέπει να ανεβάσουμε την ενέργειά μας και το physicallity μας. Όσο κυλάει το παιχνίδι κουραζόμαστε πάρα πολύ. Να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Κάναμε πολλές φορές κατάχρηση ντρίμπλας».

Για την αναμέτρηση της Γεωργίας απέναντι στο Μαυροβούνιο και τις περιπτώσεις ισοβαθμιών: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει. Το μόνο που κοιτάω τώρα είναι να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε. Να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα και την επίθεση και να παίξουμε με περισσότερη ενέργεια. Το κάνουμε όμως όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι».

Για τον Νικ Καλάθη: «Ο Νικ ήταν πολύ καλός σήμερα. Δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών. Επίσης δεν χτυπήσαμε όσο θέλαμε και ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκάπιτσεβ. Ένας ψηλός βαρύς και αργός, όμως δεν κάναμε καλή δουλειά στο να τον χτυπήσουμε και να βρούμε έτσι ελεύθερα σουτ».