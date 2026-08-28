«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού». Με αυτή τη φράση η Καίτη Φίνου αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παραμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού, εξηγώντας ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με την οικονομική της κατάσταση.

Η ηθοποιός μίλησε για το θέμα μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ενώ παράλληλα θέλησε να διευκρινίσει και τι εννοούσε όταν είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα».

Η απάντηση της Καίτης Φίνου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»

Αναφερόμενη αρχικά στη φράση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, η Καίτη Φίνου υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για δήλωση που αφορούσε συνολικά την Ελλάδα ή τους Έλληνες.

Όπως είπε:

«Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πέρασε στο ζήτημα που αφορά την παραμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού, λέγοντας ότι τα οικονομικά δεδομένα που αντιμετωπίζει δεν της επιτρέπουν να καλύψει το κόστος ενός σπιτιού μόνο από τα έσοδα του θεάτρου.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά”».