Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένα BMW έπεσε με δύναμη στο πίσω μέρος του περιπολικού στο οποίο επέβαιναν, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.



Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Bruckner Expressway, κοντά στην East 144th Street. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα μπορντό BMW προσέκρουσε από πίσω στο περιπολικό της NYPD, το οποίο αναποδογύρισε και αμέσως μετά ξέσπασε φωτιά.

BREAKING: NYPD cruiser FLIPS and BURSTS INTO FLAMES after a burgundy BMW rear-ends it on the Bruckner Expressway early Friday morning.



Two officers escaped the burning wreck. Hospitalized with minor injuries and are stable.



Video by Dakota Santiago | Licensing @FreedomNTV… pic.twitter.com/5sR0BzyXf9 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 28, 2026

Βίντεο από το σημείο κατέγραψε το αστυνομικό όχημα να έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν για την κατάσβεσή τους. Πάνω από την περιοχή πετούσε παράλληλα ελικόπτερο της αστυνομίας.



Οι δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν μέσα στο περιπολικό κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο όχημα, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα στα χέρια. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν σε σταθερή κατάσταση.



Στα πλάνα διακρίνεται το BMW να έχει ακινητοποιηθεί σε μικρή απόσταση από το αναποδογυρισμένο περιπολικό, την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε περίπου στις 02:50.



Μέχρι τη δημοσίευση των πληροφοριών δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για το περιστατικό.