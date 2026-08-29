Μια ιδιαίτερα σημαντική υποβρύχια αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα νερά της Άνδρου, όπου εντοπίστηκε αρχαίο εμπορικό ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.400 ετών, με το φορτίο του να περιλαμβάνει εκατοντάδες αμφορείς.



Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 39 έως 44 μέτρων και, σύμφωνα με την πρώτη καταμέτρηση, στον βυθό εντοπίστηκαν περίπου 600 έως 650 εμπορικοί αμφορείς. Οι υποβρύχιες εικόνες αποτυπώνουν μεγάλο μέρος του αρχαίου φορτίου καλυμμένο από θαλάσσιους οργανισμούς και διασκορπισμένο στον πυθμένα.



Η ύπαρξη του ναυαγίου έγινε γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες έπειτα από πληροφορία ιδιώτη, ενώ η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού.

Ναυάγιο της ύστερης κλασικής περιόδου

Τα ευρήματα χρονολογούν το ναυάγιο στα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., δηλαδή στην ύστερη κλασική περίοδο. Οι αρχαιολόγοι αναγνώρισαν στο φορτίο τρεις διαφορετικούς τύπους αμφορέων: Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς μετέφεραν.



Οι αμφορείς αποτελούσαν ένα από τα βασικότερα μέσα μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων στην αρχαιότητα. Χρησιμοποιούνταν ευρέως στο θαλάσσιο εμπόριο για τη μεταφορά κρασιού, ελαιολάδου, σιτηρών και άλλων αγαθών.



Εκτός από τους εκατοντάδες αμφορείς, οι ερευνητές εντόπισαν τμήμα μολύβδινης στύπης άγκυρας, καθώς και λίθους που εκτιμάται ότι χρησίμευαν ως έρμα για τη σταθερότητα του πλοίου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.

Τι μπορεί να αποκαλύψει το φορτίο

Στο πλαίσιο της έρευνας ανελκύστηκε ένας αμφορέας από κάθε τύπο, προκειμένου να υποβληθεί σε δειγματοληψία και περαιτέρω μελέτη. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, η ανακάλυψη προσθέτει νέα στοιχεία στις γνώσεις για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα κατά την ύστερη κλασική περίοδο.



Η συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις τόσο για την προέλευση του πλοίου όσο και για το φορτίο που μετέφερε, φωτίζοντας τις εμπορικές διαδρομές που συνέδεαν διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου πριν από περίπου δυόμισι χιλιετίες.