Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπεγράφη η «ιστορική» συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σχεδόν εννέα μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, κατά την οποία οι δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον προκάτοχό της, Νικολάς Μαδούρο.

«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναζωογόνηση του έθνους μας», αναφέρει κείμενο που δημοσιοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».