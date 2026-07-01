Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν χθες Τρίτη τέσσερα αφγανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς οι δυο γειτονικές χώρες παραμένουν σε σύγκρουση εδώ και μήνες.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν υποσχέθηκε να ανταποδώσει τις πολύνεκρες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν αυτή την εβδομάδα στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού στρατού, «το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έστειλε τέσσερα στοιχειώδη drones, που πέρασαν τα σύνορα με την (επαρχία) Μπαλουτσιστάν (…) οι εχθρικές εναέριες πλατφόρμες εντοπίστηκαν αμέσως».

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του έκανε λόγο για «αεροπορικά πλήγματα» στην Μπαλουτσιστάν και σε άλλη επαρχία, τη Χάιμπερ Παχτούνχβα, που κατ’ αυτό προκάλεσαν θύματα στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ταλιμπάν δεν διαθέτουν ουσιαστικά αεροπορία, ωστόσο έχουν κάποια μικρά drones, με τα οποία βάζουν κυρίως στο στόχαστρο περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, σημειώνουν ειδικοί.

Οι αρχές του Πακιστάν, που διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει καμιά παρουσία του ΙΚ στο έδαφός τους, δεν έκαναν λόγο για θύματα.

Ο βραχίονας του ΙΚ στην περιοχή, το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στο Αφγανιστάν, με θύματα κυρίως αμάχους.

Οι ανακοινώσεις αυτές καταγράφονται με φόνο την πολύμηνη σύγκρουση των δυο χωρών.

Προχθές Δευτέρα, βομβαρδισμοί της αεροπορίας του Πακιστάν σκότωσαν τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους στο Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αναφέρθηκε σε νεκρούς αμάχους. Αυτή του Πακιστάν ανέφερε ότι έπληξε εξτρεμιστές, συμπεριλαμβανομένων μελών των πακιστανών Ταλιμπάν, σκοτώνοντας 29 μαχητές.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι επαλήθευσε πως σκοτώθηκαν 28 άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι σχεδόν 50.

Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε πως οι βομβαρδισμοί διεξήχθησαν σε αντίποινα για πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στην πακιστανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης στο Καράτσι στην οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, πιο συγκεκριμένα των Rangers, παραστρατιωτικής δύναμης με αρμοδιότητα ιδίως τη φύλαξη των συνόρων.

Αφότου επανήλθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, η σχέση των δυο κρατών δεν σταματά να επιδεινώνεται. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο, ότι «φιλοξενεί» εξτρεμιστές, ανάμεσά τους μέλη του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), που διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν. Οι de facto αφγανικές αρχές απορρίπτουν την κατηγορία.

Οι προσπάθειες διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της Κίνας, να μεσολαβήσουν ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και να βρεθεί διαρκής λύση στην ουσία δεν έχουν φέρει καρπούς ως σήμερα.