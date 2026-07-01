Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται οι πέντε συλληφθέντες για τη συγκλονιστική υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι συλληφθέντες έφυγαν προ ολίγου από το ΑΤ Ακροπόλεως όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις.

​Συγκεκριμένα, στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο. Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του κτιρίου.