Ένα παράσιτο που προκαλεί έντονη, υδαρή διάρροια έχει προκαλέσει ασθένεια σε περισσότερους από 140 ανθρώπους σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το CDC, 145 άνθρωποι, ηλικίας από 5 έως 86 ετών και από 20 πολιτείες, μολύνθηκαν από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis από τον Μάιο έως τις 16 Ιουνίου, ενώ 20 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Όπως αναφέρει άρθρο της New York Post, ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι. Καθώς κανένας από τους ασθενείς δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα, οι αρχές εκτιμούν ότι η αιτία πιθανότατα συνδέεται με τρόφιμα, αν και δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την ακριβή πηγή της μόλυνσης.

Mystery of explosive diarrhea parasite outbreak in the US – as experts try to figure out what's causing it https://t.co/7CRM7xuQ49 pic.twitter.com/TRORsgyAeL — New York Post (@nypost) June 30, 2026

Το παράσιτο Cyclospora προκαλεί κυκλοσπορίαση, μια μορφή τροφικής δηλητηρίασης που μπορεί να οδηγήσει σε διάρροια, έντονες κράμπες στην κοιλιά, ναυτία, εμετό και κόπωση. Η συγκεκριμένη λοίμωξη συνήθως εμφανίζεται μετά από ταξίδια εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω κατανάλωσης τροφής ή νερού που έχει μολυνθεί με κόπρανα. Είναι πιο συχνή σε τροπικές περιοχές. Ωστόσο, κανένας από τους ασθενείς στις ΗΠΑ που σχετίζονται με την τρέχουσα έξαρση δεν ανέφερε πρόσφατο ταξίδι.

Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το παράσιτο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό, το CDC εκτιμά ότι οι ασθενείς πιθανότατα αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν μολυσμένα τρόφιμα εντός των ΗΠΑ.

«Οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές δημόσιας υγείας, μεταξύ των οποίων το CDC και ο FDA, διερευνούν αρκετές ομάδες κρουσμάτων σε περισσότερες από μία πολιτείες. Οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών πηγών βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η υπηρεσία.

Καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν διαγνωστεί, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων κυκλοσπορίασης είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει αρχικά αναφερθεί. Είναι επίσης πιθανό η μόλυνση να υπάρχει και σε πολιτείες πέρα από όσες έχουν ήδη καταγράψει κρούσματα.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και την Ουάσινγκτον, D.C., κρούσματα έχουν αναφερθεί επίσης στη Μασαχουσέτη, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ, το Ντέλαγουερ, το Μέριλαντ, την Πενσιλβάνια, τη Βιρτζίνια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο, το Τενεσί, το Ουισκόνσιν, το Ιλινόι, την Τζόρτζια, τη Φλόριντα, το Τέξας, τη Λουιζιάνα, το Κολοράντο και την Αλάσκα. Τα συμπτώματα της νόσου συνήθως εμφανίζονται περίπου μία εβδομάδα μετά τη μόλυνση και επηρεάζουν κυρίως το έντερο.

Ένα από τα βασικά συμπτώματα είναι η έντονη, υδαρή διάρροια. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης, φούσκωμα, κόπωση, χαμηλό πυρετό, κράμπες στο στομάχι, ναυτία και εμετό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου.

Αν και η κυκλοσπορίαση μπορεί να υποχωρήσει από μόνη της, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν για έναν μήνα ή και περισσότερο αν δεν υπάρξει θεραπεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Η θεραπεία γίνεται συνήθως με αντιβιοτικά, κυρίως με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη, φάρμακο που είναι γνωστό και με τις εμπορικές ονομασίες Bactrim, Septra ή Cotrim.

Πέρα από την αποφυγή τροφίμων ή νερού που μπορεί να έχουν μολυνθεί, το CDC συνιστά επίσης την τήρηση των οδηγιών ασφάλειας τροφίμων κατά την προετοιμασία και την αποθήκευσή τους.

Αν και ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος όταν καταναλώνονται τρόφιμα σε υποτροπικές ή τροπικές περιοχές, κυρίως εκτός ΗΠΑ, η κατανάλωση φρέσκων εισαγόμενων προϊόντων μπορεί επίσης να αυξήσει τις πιθανότητες μόλυνσης.

Στο παρελθόν, διάφορα λαχανικά και φρέσκα προϊόντα έχουν συνδεθεί με κρούσματα κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ, όπως ο κόλιανδρος, τα σμέουρα, τα γλυκά μπιζέλια, η σαλάτα mesclun και ο βασιλικός. Το 2019, μάλιστα, κρούσματα είχαν συνδεθεί με βασιλικό που είχε εισαχθεί από το Μεξικό. Το 2018, μια άλλη έξαρση είχε μολύνει σχεδόν 400 ανθρώπους, λόγω μολυσμένων σαλατών της McDonald’s.

Στην τρέχουσα έξαρση, η Νέα Υόρκη καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα, από 31 έως 80. Ακολουθούν το Τέξας και το Ιλινόι, όπου έχουν αναφερθεί από 11 έως 30 κρούσματα.