Ένα παράσιτο που τρέφεται από θερμόαιμα ζώα και καταστρέφει ζωντανούς ιστούς εντοπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1966, προκαλώντας ανησυχία στις κτηνοτροφικές κοινότητες και στις αρμόδιες αρχές.\n\n\n\nΤο παράσιτο New World Screwworm (NWS), το οποίο εξαπλώνεται στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο, εντοπίστηκε πλέον και στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA). Οι αμερικανικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για να καθυστερήσουν την είσοδο του παρασίτου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα αυξάνονταν στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.\n\n\n\nΤο επιβεβαιωμένο περιστατικό καταγράφηκε στην πόλη Λα Πράιορ του Τέξας, περίπου 48 χιλιόμετρα από τα νότια σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, σύμφωνα με το BBC. Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν εδώ και καιρό φόβους ότι μια ενδεχόμενη εξάπλωση του παρασίτου θα μπορούσε να μειώσει τα κοπάδια, να περιορίσει την παραγωγή βοείου κρέατος και να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.\n\n\n\nΠώς δρα το παράσιτο New World Screwworm\n\n\n\nΤα screwworms είναι παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά εναποθέτουν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους μεμβράνες των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες εισχωρούν στη ζωντανή σάρκα χρησιμοποιώντας τα αιχμηρά τους στόματα, προκαλώντας σοβαρές βλάβες και τελικά τον θάνατο του ξενιστή τους, εάν δεν υπάρξει θεραπεία.\n\n\n\nΤο NWS μπορεί επίσης να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, ωστόσο ο κίνδυνος για τον άνθρωπο θεωρείται χαμηλός και τα ανθρώπινα περιστατικά είναι σπάνια. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι η παρουσία της μύγας δεν δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας τροφίμων.\n\n\n\nΤο πρώτο αυτό περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από έξι δεκαετίες εντοπίστηκε σε μοσχάρι ηλικίας τριών εβδομάδων, με τις προνύμφες να βρίσκονται στην περιοχή του ομφάλιου λώρου.\n\n\n\nΖώνη καραντίνας και απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών\n\n\n\nΗ μετακίνηση μολυσμένων ζώων αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο εξάπλωσης του παρασίτου. Για τον λόγο αυτό, το USDA και οι Αρχές του Τέξας προχωρούν στη δημιουργία ζώνης ανίχνευσης και καραντίνας ακτίνας 20 χιλιομέτρων.\n\n\n\nΠαράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών screwworm. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ως αποτέλεσμα, τα αυγά που θα γεννηθούν μετά από ζευγάρωμα με στείρα αρσενικά δεν θα είναι γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν.\n\n\n\nΣύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, οι προετοιμασίες για ένα πιθανό ξέσπασμα της νόσου βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες που προηγήθηκαν κατάφεραν να καθυστερήσουν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο.\n\n\n\nΗ υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι προσωπικό του USDA έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης. Παράλληλα, κάλεσε τους παραγωγούς κτηνοτροφικών μονάδων να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.\n\n\n\nΩστόσο, ο επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ, άσκησε κριτική στην ομοσπονδιακή αντίδραση απέναντι στην απειλή.\n\n\n\n«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που απαιτεί χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters, αναφερόμενος στο πρόγραμμα απελευθέρωσης στείρων μυγών.