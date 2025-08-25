Μια περίπτωση του παρασίτου screwworm που τρώει σάρκα εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο στις ΗΠΑ.

Οι παρασιτικές μύγες τρώνε ζωντανά βοοειδή και άλλα ζώα, με την επιδημία να ξεκινά στην Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό στα τέλη του περασμένου έτους. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, είναι τελικά θανατηφόρο, σύμφωνα με το Sky News.

Η περίπτωση στις ΗΠΑ εντοπίστηκε σε ένα άτομο από το Μέριλαντ που είχε ταξιδέψει από τη Γουατεμάλα. Η Μπεθ Τόμσον, κτηνίατρος της πολιτείας της Νότιας Ντακότα, δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι ενημερώθηκε για την περίπτωση την περασμένη εβδομάδα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης της πολιτείας του Μέριλαντ επιβεβαίωσε επίσης την περίπτωση.

Το άτομο υποβλήθηκε σε θεραπεία και εφαρμόστηκαν μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με το Reuters.

Τι είναι το screwworm;

Το screwworm είναι παρασιτική μύγα. Το θηλυκό screwworm γεννά αυγά στις πληγές των θερμόαιμων ζώων και, μόλις εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες σκουληκιών χρησιμοποιούν τα αιχμηρά στόματά τους για να σκάψουν μέσα στη ζωντανή σάρκα.

Μπορεί να είναι καταστροφικό για τα βοοειδή και τα άγρια ζώα, ενώ είναι γνωστό ότι μολύνει και τους ανθρώπους.

Η θεραπεία είναι επίπονη και περιλαμβάνει την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και την ενδελεχή απολύμανση των πληγών. Οι ασθενείς έχουν μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης αν η θεραπεία ξεκινήσει αρκετά νωρίς.

Οι ΗΠΑ εισάγουν συνήθως περισσότερα από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό κάθε χρόνο για να τα μετατρέψουν σε βοδινό κρέας. Η επιδημία του screwworm θα μπορούσε να κοστίσει στο Τέξας – τη μεγαλύτερη πολιτεία παραγωγής βοοειδών – 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου, κόστος εργασίας και έξοδα φαρμάκων.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει τοποθετήσει παγίδες και έχει στείλει έφιππους αξιωματικούς κατά μήκος των συνόρων, αλλά έχει δεχτεί κριτική από ορισμένους παραγωγούς βοοειδών και αναλυτές της αγοράς για το ότι δεν ενήργησε πιο γρήγορα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.