Την επίσημη υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 κατέθεσε το Νότιο Αιγαίο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή προβολή των νησιών. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί τη συγκεκριμένη κορυφαία διάκριση του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), έπειτα από την ανακήρυξή της ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης, με στόχο να αναδειχθεί η γαστρονομική ταυτότητα των 50 κατοικημένων νησιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την περιφέρεια, η υποψηφιότητα αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής που ξεκίνησε το 2014 και ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ευρωπαϊκή διάκριση του 2019. Στο διάστημα αυτό στηρίχθηκαν περισσότερα από 40 γαστρονομικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις κάθε χρόνο, ενισχύθηκε η παρουσία των τοπικών παραγωγών σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, αναδείχθηκαν νέοι σεφ ως πρεσβευτές της νησιωτικής κουζίνας και η γαστρονομία ενσωματώθηκε στον σχεδιασμό για τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τη διεκδίκηση στηρίζει ευρεία συμμαχία δώδεκα φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην Περιφερειακή Επιτροπή Φορέων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Ρόδου, Κω και Σαντορίνης, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς και η Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νησιών Αιγαίου.

Το σχέδιο για το 2028 περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δράσεις και πρωτοβουλίες, με έμφαση στις γαστρονομικές διαδρομές, στις πολιτιστικές εμπειρίες ανά νησί, στη μείωση των αποβλήτων μέσω του προγράμματος «Gastro Zero Waste», στην ενίσχυση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, στις εκπαιδευτικές δράσεις για νέους και επαγγελματίες, στην καταγραφή της γαστρονομικής κληρονομιάς και στη συνεργασία μεταξύ νησιωτικών περιφερειών.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι η γαστρονομία των νησιών αποτελεί έκφραση της ιστορίας, της παράδοσης και της φιλοξενίας του αρχιπελάγους, υπογραμμίζοντας πως η νέα υποψηφιότητα δεν αφορά μόνο μια διεθνή διάκριση, αλλά και τη δέσμευση για καινοτομία, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας, το Νότιο Αιγαίο φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές πρότυπο νησιωτικής γαστρονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προβάλλοντας ένα μοντέλο που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό, τη βιοποικιλότητα και τον τουρισμό, με στόχο να κατακτήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.