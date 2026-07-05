Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το επαγγελματικό τοπίο, την ίδια ώρα που οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων προετοιμάζονται για τη συμπλήρωση και υποβολή που απαιτεί το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης για τις νέες ισορροπίες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Υποψήφια Διδάκτωρ του πανεπιστημίου, Ασπασία Καραβία, εξηγεί ότι οι αυτοματοποιήσεις επηρεάζουν τις θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, καθιστώντας απαραίτητες τις οριζόντιες δεξιότητες.

Η ίδια περιγράφει το νέο εργασιακό περιβάλλον που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που εργαζόμαστε, χωρίς όμως να καταργεί τον πυρήνα του επιστημονικού μας αντικειμένου»

Σύμφωνα με την κα. Καραβία, η επιτυχία δεν κρίνεται πλέον από τον γενικό τίτλο ενός πτυχίου, αλλά από τη σύνδεσή του με τις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις:

«Δεν είναι η εκπαίδευση γενικά, αλλά η εκπαίδευση ενηλίκων, ο σχεδιασμός προγραμμάτων e-learning και η γλωσσική τεχνολογία. Δεν είναι η ιατρική γενικά, αλλά η γηριατρική, η αποκατάσταση και η τηλεδιαγνωστική. Δεν είναι η νομική, αλλά η εξειδίκευση στο δίκαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την προστασία προσωπческих δεδομένων και τη διαμεσολάβηση»

Η στρατηγική των τεσσάρων βημάτων

Η διαδικασία επιλογής σχολών απαιτεί ψυχραιμία και αποστασιοποίηση από κοινωνικά στερεότυπα. Η κα. Καραβία προειδοποιεί ότι οι υψηλές βαθμολογίες συχνά εγκλωβίζουν τους αριστούχους σε τμήματα που δεν τους ταιριάζουν, ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις οδηγούν σε άδικη απόρριψη αξιόλογων επιλογών.

Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας προτείνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων:

Ουσιαστική πληροφόρηση: Λεπτομερής μελέτη των οδηγών σπουδών κάθε σχολής για την επαλήθευση του πραγματικού αντικειμένου.

Λεπτομερής μελέτη των οδηγών σπουδών κάθε σχολής για την επαλήθευση του πραγματικού αντικειμένου. Σωστή στρατηγική: Κατάταξη των σχολών με βάση την πραγματική επιθυμία στην κορυφή της λίστας, ανεξάρτητα από τις περσινές βάσεις εισαγωγής.

Κατάταξη των σχολών με βάση την πραγματική επιθυμία στην κορυφή της λίστας, ανεξάρτητα από τις περσινές βάσεις εισαγωγής. Πολλές επιλογές: Δημιουργία ενός διευρυμένου καταλόγου σχολών που περιλαμβάνει τόσο τμήματα υψηλών απαιτήσεων όσο και σχολές ασφαλείας.

Δημιουργία ενός διευρυμένου καταλόγου σχολών που περιλαμβάνει τόσο τμήματα υψηλών απαιτήσεων όσο και σχολές ασφαλείας. Προσωρινή αποθήκευση: Διατήρηση του προσχεδίου στην πλατφόρμα για λίγες ημέρες, ώστε η τελική οριστικοποίηση να γίνει με καθαρό μυαλό.

Οι εναλλακτικές διαδρομές και το δικαίωμα του 10%

Η πίεση των εξετάσεων δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση ότι οι επιλογές αυτών των ημερών είναι μη αναστρέψιμες. Η πραγματικότητα όμως διαθέτει θεσμοθετημένες δικλείδες ασφαλείας που αποφορτίζουν τη διαδικασία.

Η κα. Καραβία τονίζει τη σημασία των δεύτερων ευκαιριών που δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα:

«Είναι ζωτικής σημασίας να θυμούνται οι υποψήφιοι ότι η ζωή τους ολόκληρη δεν κρίνεται, ούτε εγκλωβίζεται, μέσα στις λίγες ημέρες των Πανελλαδικών και στη συμπλήρωση ενός Μηχανογραφικού Δελτίου»

Παράλληλα, υπενθυμίζει τη δυνατότητα χρήσης της βαθμολογίας για τα επόμενα δύο έτη:

«Για τα επόμενα δύο χρόνια, οι φετινοί υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολές μέσω του λεγόμενου “10%”, καταθέτοντας νέο Μηχανογραφικό χωρίς νέα εξέταση (κρατώντας τη φετινή τους βαθμολογία, αλλά συμμετέχοντας με τις βάσεις του εκάστοτε έτους). Επομένως, ακόμη κι αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι μια επιλογή δεν τους αντιπροσωπεύει, η πορεία δεν είναι μη αναστρέψιμη -η πιθανότητα για μια νέα, πιο συνειδητοποιημένη αρχή παραμένει ανοιχτή»

Η διέξοδος του Παράλληλου Μηχανογραφικού και οι ΣΑΕΚ

Μια αυτόνομη επιλογή αποτελεί το Παράλληλο Μηχανογραφικό, το οποίο αφορά την εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζεται από τις επιδόσεις των Πανελλαδικών, καθώς η μοριοδότηση στηρίζεται στον βαθμό του Απολυτηρίου Λυκείου και σε κοινωνικά κριτήρια.

Η κα. Καραβία προσδιορίζει το προφίλ των υποψηφίων που επωφελούνται από αυτόν τον θεσμό:

«Πρόκειται για μια ιδανική επιλογή για όσους δεν επιθυμούν στην παρούσα φάση να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή οδό των ΑΕΙ, για εκείνους που αμφιταλαντεύονται, ή για υποψηφίους που δεν πέτυχαν τη βαθμολογία που προσδοκούσαν και θέλουν να αποφύγουν την ψυχοφθόρα διαδικασία της επανάληψης των εξετάσεων»

Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς προβλέπεται θεσμοθετημένο δικαίωμα εισαγωγής σε συναφή πανεπιστημιακά τμήματα μέσω της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων.