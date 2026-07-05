Πολύ κοντά στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών είναι η ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ και τον Κάαν Καϊρίνεν της Σπάρτα Πράγας.

Ο 21χρονος Έλληνας Χρήστος Αλεξίου τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα κάτω των 23 της Ίντερ στην οποία είχε πάει απευθείας από τον Ατρόμητο και έφτασε να γίνει αρχηγός της. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές μας ομάδες, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετράει 11 συμμετοχές με ένα γκολ.

Όσον αφορά τον Κάαν Καϊρίνεν φαίνεται πως είναι ο παίκτης που αναζητούσε η Ένωση για την μεσαία της γραμμή. Είναι αριστεροπόδαρος που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6» όσο και ως «8», καλύπτοντας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Φινλανδός μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σπάρτα Πράγας έως το καλοκαίρι του 2028, με την Ένωση να διαπραγματεύεται με τους Τσέχους για την απόκτησή του.

Την περασμένη σεζόν ο Καϊρίνεν αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.