Με ένα από τα μεγαλύτερα υπερθεάματα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανακήρυξη της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Παρά τις ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και την προσωρινή εκκένωση του National Mall λίγες ώρες νωρίτερα, οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν τελικά κανονικά, με την Ουάσιγκτον να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα που διεκδικεί παγκόσμιο ρεκόρ, αναφέρει το Reuters.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας περίπου 40 λεπτών, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τους εορτασμούς της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης “Salute to America”, εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 850.000 πυροτεχνήματα από δέκα διαφορετικά σημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούμενες διοργανώσεις της 4ης Ιουλίου και ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τις δύο πλευρές της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, από φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ, από το West Potomac Park αλλά και από ακόμη επτά σημεία γύρω από το National Mall, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που κάλυψε ολόκληρο τον ουρανό της Ουάσιγκτον.

Οι καταιγίδες δεν σταμάτησαν τη γιορτή

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, η αμερικανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και πολύ δυνατούς ανέμους.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση του National Mall, ζητώντας από χιλιάδες πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλείς κλειστούς χώρους μέχρι να περάσει το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Παράλληλα, αρκετές προγραμματισμένες επιδείξεις αεροσκαφών και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν χρονικά.

Μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ο χώρος άνοιξε εκ νέου για το κοινό και το πρόγραμμα συνεχίστηκε με καθυστέρηση, επιτρέποντας την πραγματοποίηση τόσο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ όσο και της μεγάλης επίδειξης πυροτεχνημάτων.

Τραμπ: «Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, που έγινε ποτέ!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναδείξει προσωπικά τη σημασία των φετινών εορτασμών, οι οποίοι αποτέλεσαν το κορυφαίο γεγονός των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά την κακοκαιρία είχε διαμηνύσει μέσω Truth Social ότι η ομιλία του θα πραγματοποιούνταν «ό,τι κι αν γίνει», ακόμη και αν χρειαζόταν να μετατεθεί χρονικά. Μετά την ολοκλήρωση του υπερθεάματος, σχολίασε με ενθουσιασμό στην ίδια πλατφόρμα:

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, που έγινε ποτέ!».

Κόστος εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων

Το κόστος της διοργάνωσης εκτιμήθηκε περίπου στις 850.000 δολάρια, ενώ την παραγωγή του θεάματος ανέλαβε η αμερικανική εταιρεία Pyrotecnico, η οποία προετοίμαζε την εκδήλωση επί μήνες σε συνεργασία με δεκάδες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, η FAA, η Ακτοφυλακή και η Μυστική Υπηρεσία.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η επίδειξη όχι μόνο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στην ιστορία της 4ης Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιθανότατα ξεπέρασε και το ισχύον παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, μετατρέποντας την Ουάσιγκτον στο επίκεντρο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του αμερικανικού κράτους.