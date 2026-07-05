Ο Good Job Nicky αποκάλυψε ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς σχεδιάζει να μεταβεί στο εξωτερικό για να αναπτύξει τη μουσική του πορεία. Όπως είπε, ο μεγάλος του στόχος παραμένει σταθερός: να κατακτήσει συνολικά οκτώ βραβεία Grammy.

Μιλώντας σε vidcast της Lifo, στην πρώτη μεγάλη του συνέντευξη μετά τη συμμετοχή του στο Sing for Greece, όπου διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά του σχέδια.

«Είμαι έτοιμος να φύγω»

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η μετακόμιση στο εξωτερικό βρίσκεται ήδη στα σχέδιά του, αν και υπάρχει μία… ιδιαίτερη δυσκολία.

«Είμαι έτοιμος να φύγω, απλά πολύ καιρό παλεύω με το γεγονός ότι ο σκύλος μου είναι 31 κιλά και δεν θέλω να τον βάλω από κάτω απ’ το αεροπλάνο. Σκοπός μου εμένα είναι απλά να πάω εκεί πέρα, να χτίσω κάποια πράγματα, να βάλω λιθαράκια, θεμέλια, να πηγαινοέρχομαι».

Η αναφορά στην οικογένεια και τα προσωπικά του όνειρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, αναγνωρίζοντας ότι είχε σημαντικά στηρίγματα.

«Προσπαθώ να είμαι σταθερός. Ήμουνα τυχερός. Βγήκα από σωστούς ανθρώπους και βγήκα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήτανε εύκολο… οικονομικά, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Νιώθω ότι είναι μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι είχα κάπου να στηριχτώ».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι επιθυμεί στο μέλλον να αποκτήσει τρία παιδιά.

Τι είπε για τη Eurovision

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο Sing for Greece, ο Good Job Nicky εξήγησε ότι η εμπειρία τού άφησε θετικό αποτύπωμα, παρά το γεγονός ότι δεν ήρθε το αποτέλεσμα που επιδίωκε.

«Το κάναμε με πολύ μεράκι… Αν και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως θέλαμε, νιώθω ότι ήτανε ευλογία αυτό που έγινε. Την επόμενη φορά, εάν υπάρξει επόμενη φορά, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο πολύ εγώ».

«Το ένα είναι ο στόχος, τα επτά είναι το όνειρο»

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ότι συνεχίζει να βάζει πολύ υψηλούς στόχους για την πορεία του στη μουσική.

«Θέλω ακόμα να κερδίσω Grammy. To ένα είναι ο στόχος, τα επτά είναι το όνειρο. Με το που πάρω τα επτά, θα θέλω να πάρω το όγδοο. Μην παρεξηγηθώ, δεν έχω κάποια έπαρση, αλλά νιώθω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας».