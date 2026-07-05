Στη δημοσιοποίηση ενός οπτικοακουστικού υλικού προχώρησε η Νέα Δημοκρατία, καθώς το δημοψήφισμα του 2015 επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τη συμπλήρωση έντεκα ετών από τις δραματικές εκείνες ημέρες. Το κυβερνών κόμμα επέλεξε να ανασύρει μνήμες από το καλοκαίρι που σημάδεψε την οικονομική ιστορία του τόπου, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία η χώρα οδηγήθηκε στο κλείσιμο των τραπεζών:

«27 Ιουνίου – Προκήρυξη Δημοψηφίσματος, 28 Ιουνίου έγκριση από τη Βουλή, 28 Ιουνίου Επιβολή capital controls, 5 Ιουλίου – Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος – Το όχι που έγινε ναι»

Η παραγωγή βασίζεται σε αυθεντικά στιγμιότυπα, προβάλλοντας τις ουρές στα ΑΤΜ, τις συγκεντρώσεις και τις δηλώσεις των τότε πρωταγωνιστών. Το μήνυμα που συνοδεύει τα ντοκουμέντα στρέφεται κατά των χειρισμών της τότε κυβέρνησης, με το βίντεο να καταλήγει με την εξής φράση:

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας»